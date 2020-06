Tinie en Bertus de Haan beroofd van geld voor begrafenis: 'Je wordt gewoon geestelijk mishandeld'

“Het was heel realistisch.” Tinie de Haan (66) uit Balk ontving via WhatsApp een berichtje van dochter Lennie. Ze had snel geld nodig. Tinie dacht dat haar dochter misschien wel werd vastgehouden en schoot snel te hulp. Nu is het geld dat zij voor de begrafenis van zichzelf en haar man Bertus opzij heeft gezet verdwenen.

“In eerste instantie schaamde ik me, omdat ik ook zelf altijd zei van: dat zal mij niet gebeuren, hoe dom kan zijn”, vertelt Tinie. “Je wordt gewoon geestelijk mishandeld.”

Ze zijn er kapot van, maar toch gaat het echtpaar volgens hun dochter niet bij de pakken neerzitten. “Mijn ouders willen geen slachtoffer spelen, maar juist ouderen bereiken en andere mensen helpen.” Deze instelling maakt haar trots. Via een crowdfunding zamelt ze nu geld in voor haar ouders.

‘Heel realistich’

De scam was heel realistisch. Het taalgebruik leek op dat van Lennie: “Ik heb je echt even nodig mam. Moet voor nu nog een aantal belangrijke betalingen verwerken. Ik kom nu mijn bankieren niet in en wou jou vragen of jij die voor mij wilt betalen. Ik stort het morgen weer terug zodra ik er weer in kan.” De oplichter belooft het geld de volgende dag terug te betalen.

Lennie zit op dat moment midden in een verhuizing, wat het verhaal aannemelijker maakt. “Het lijkt wel of ze dit wisten,” zegt Lennie. Ze werkt zelf in de IT en houdt zich dagelijks bezig met cybercrime. “En dan gebeurt het je eigen ouders.”

Bellen lukt volgens de oplichter niet en omdat Tinie bang is dat haar dochter misschien wordt vastgehouden, maakt ze het geld snel over. Later vraagt ‘haar dochter’ nogmaals om een flink bedrag. “Anders verloopt mijn betalingstermijn en krijg ik een enorme boete.”

‘Je bent bang. Echt, je bent echt bang.’

Tinie raakt nog meer in paniek. “Er gaat zoveel door je heen”, zegt ze. Appjes op appjes komen binnen. “En heel dwingend, achter elkaar door. Ik kreeg gewoon de tijd niet om na te denken.”

Uiteindelijk besluit Tinie al het spaargeld dat zij opzij had gezet voor de begrafenis van zichzelf en haar man naar de oplichter over te maken. In totaal kost de oplichting hen 5800 euro. “Je bent zo bang. Echt, je bent echt bang. Ze weten zo vreselijk veel van je.”

‘Meld fraude altijd’

De politie registreert dubbel zo veel gevallen van cybercrime in de eerste vier maanden van dit jaar ten opzichte van vorig jaar. De fraudehelpdesk vermoedt dat oplichters op het moment misbruik maken van het feit dat mensen vooral digitaal contact hebben met hun geliefden.

“We hebben een speciaal cybercrimeteam dat zich richt op deze zogenaamde ‘vriend-in-nood’-fraude en dat team heeft al mooie successen geboekt,” vertelt politiewoordvoerder Marloes Ballast. “Zo zijn er vorige maand 24 verdachten aangehouden in een omvangrijke zaak in en rondom Deventer.”

Slachtoffers worden door de politie opgeroepen de fraude altijd te melden. “Dat hebben we nu makkelijker gemaakt”, legt Ballast uit. “Dat kan nu online, ook aangifte doen kan nu online. Het doen van meldingen, ook als u geen geld kwijt bent, helpt ons om zich te krijgen op de organisaties achter deze acties.”