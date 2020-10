Weer buschauffeur mishandeld om aanspreken op mondkapjesplicht

Een buschauffeur van vervoerder Arriva moest vrijdagmiddag aan haar verwondingen worden behandeld nadat ze in Dongen werd mishandeld door een passagier die geen mondkapje wilde dragen.

Als de chauffeuse de man op de mondkapjesplicht wijst, ontstaat onenigheid en wordt zij meerdere keren in het gezicht geslagen. Ze moet vervolgens met een ambulance naar de huisartsenpost worden gebracht.

De vrouw is volgens Arriva heel erg aangedaan door het incident en heeft aangifte gedaan bij de politie. Deze doet nu onderzoek aan de hand van videobeelden.

‘Had nooit mogen gebeuren’

Een woordvoerder van Arriva laat weten dat het vervoersbedrijf het incident afkeurt. “Dit had nooit mogen gebeuren. Wij kunnen dit niet tolereren.” Ze hoopte juist dat het geweld zou afnemen nu de maatregelen weer iets zijn veranderd. “Er zijn nu spatschermen geplaatst. Mensen kunnen weer voorin instappen, dus er is meer sociale controle. We hopen dat het geweld afneemt, nu de voordeur weer is geopend.”

Vorige week dinsdag werd een 67-jarige buschauffeur in Amsterdam zwaar mishandeld. Deze chauffeur weigerde een passagier zonder mondkapje mee te nemen en belandde uiteindelijk in het ziekenhuis. Openbaar Vervoer Nederland laat eerder weten dat er iedere week 150 incidenten worden geregistreerd rond mondkapjes in het openbaar vervoer.