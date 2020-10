Grapperhaus leeft mee met mishandelde buschauffeur: 'Van onze dienstverleners blijf je af!'

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid keurt het geweld tegen de mishandelde buschauffeur stevig af. Tegenover Hart van Nederland laat de minister weten dat het gedrag volledig onacceptabel is en dat er hard tegen moet worden opgetreden.

“Schandalig. Daar is geen ander woord voor. Ik denk dat heel duidelijk moet zijn: van onze dienstverleners blijf je af. Dit slaat helemaal nergens op”, zegt minister Grapperhaus over het incident dat dinsdagmiddag gebeurde op buslijn 21 in de Amsterdamse wijk Geuzenveld.

Tussen de buschauffeur en de verdachte ontstond een woordenwisseling, nadat de passagier geen mondkapje bleek te hebben. De man ging door het lint en sloeg en schopte daarbij de buschauffeur tegen het hoofd. Het slachtoffer werd zelfs gebeten. De klappen en trappen stopten niet toen hij al op de grond lag.

Grapperhaus toont medeleven

“Ik vind het voor deze buschauffeur ongelofelijk naar, want je doet gewoon je werk en je loopt hier toch een ongelofelijke shock van op als dit je overkomt”, aldus Grapperhaus. De minister is voornemens een kaartje te sturen naar het slachtoffer om zijn medeleven te uiten.

Grapperhaus roept op dat men zich moet houden aan de verplichte mondkapjes regel in het openbaar vervoer. “Als je het een keer vergeten bent: dan ga je niet met de bus, of dan regel je alsnog een mondkapje. Kijk, we moeten er in de publieke ruimte nog aan wennen. Maar in het openbaar vervoer is die verplichting er een aantal maanden. Dan ben je er zelf verantwoordelijk voor. Het is werkelijk uit den boze dat je het zelfs met scheldwoorden afreageert op een buschauffeur.”