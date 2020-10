Man ranselt Amsterdamse buschauffeur af na aanspreken op niet dragen van mondkapje

De politie zoekt getuigen van de mishandeling van een 67-jarige buschauffeur in Amsterdam Nieuw-West. Het slachtoffer werd dinsdagmiddag mishandeld in zijn bus door een passagier. De agressieveling heeft het slachtoffer gebeten, geslagen en geschopt. De klappen en trappen stopten zelfs niet toen hij al op de grond lag.

Het incident gebeurde rond 14.30 uur op de Ruys de Beerenbrouckstraat in de wijk Geuzenveld. De verdachte wilde instappen in bus 21 naar het Centraal Station, maar de chauffeur weigerde hem de toegang omdat hij geen mondkapje droeg. De woordenwisseling die daarop ontstond, liep al snel uit de hand.

Geen hulp van passagiers

In een filmpje van het incident dat dinsdag rondging op internet is onder meer te zien hoe de chauffeur hardhandig bij zijn nek wordt gegrepen. Later staat de dader zelfs enige tijd op zijn hoofd. Geen een van de andere passagiers lijken de man te hulp te schieten. Wel worden er veel video’s gemaakt van de mishandeling.

Lees ook: Man slaat en schopt buschauffeur in Amsterdam het ziekenhuis in

De dader is er vervolgens lopend vandoor gegaan in de richting de Aalbersestraat.

‘Agressie tegen collega’s accepteren wij niet!’

Collega’s van de buschauffeur vragen zich af wat er in hemelsnaam aan de hand met sommige mensen. ”Gisteren is een van onze buschauffeurs ernstig mishandeld vanwege een mondkapjesincident en naar het ziekenhuis gebracht. Woorden schieten tekort om onze afschuw te benadrukken. In welke wereld zijn wij beland dat mensen met een publieke taak, mensen die gewoon hun werk doen, steeds kwetsbaarder worden vanwege de korte lontjes van anderen?”, vraagt Mark Lohmeijer, directeur operatie en techniek van de GVB zich af.

Het vervoersbedrijf heeft ook veel contact met de familie van de buschauffeur. ”Hij is inmiddels weer thuis”, zegt de directeur verder. Naar omstandigheden maakt hij het goed. Hij is natuurlijk nog steeds enorm aangedaan.”

De mishandelde buschauffeur heeft woensdagochtend aangifte gedaan. ”Ik wil iedereen oproepen dat we dit soort situaties, dit soort agressie, niet mogen tolereren. Nooit mogen accepteren”, laat Lohmeijer tot slot weten.

Tips

Volgens de politie was het druk in de bus en moeten er dus veel mensen zijn die iets over de mishandeling en de verdachte kunnen vertellen. Een aantal getuigen heeft al een verklaring afgelegd.

Heb jij meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.