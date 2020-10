VIDEO: Man slaat en schopt buschauffeur in Amsterdam het ziekenhuis in

Een buschauffeur van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB is dinsdagmiddag ernstig mishandeld. Dat gebeurde in een bus van lijn 21 in Amsterdam Nieuw-West. Dat bevestigt een woordvoerder van de GVB aan Hart van Nederland.

Een filmpje van de mishandeling, dat door een van de passagiers op Snapchat is geplaatst, circuleert op het internet. Op de beelden is te zien hoe de buschauffeur op de grond in een wurggreep wordt gehouden. Het slachtoffer wordt daarna met zijn hoofd tegen een stoel geslagen en krijgt een paar harde trappen in het gezicht. Een medepassagier probeert de geweldpleger nog tot bedaren te brengen, maar tevergeefs. Aan het eind van het filmpje is te zien hoe de verdachte zelfs op het hoofd van de chauffeur gaat staan.

MRI-scan

De woordvoerder van de GVB bevestigt het incident en zegt dat de bewakingsbeelden uit de bus zijn veiliggesteld. Woensdag worden de beelden geanalyseerd om te achterhalen wat er precies is gebeurd. De buschauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij MRI-scan heeft ondergaan. Daaruit moet blijken hoe ernstig zijn verwondingen zijn.