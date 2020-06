Een buschauffeur van Arriva is dinsdagochtend op station Roosendaal mishandeld door een passagier. De reiziger ging door het lint nadat de chauffeur de man wees op de regels die vanwege corona in het openbaar vervoer gelden. Ook twee agenten die de buschauffeur te hulp schoten, moesten het ontgelden.

Het incident gebeurde dinsdagochtend rond 06.50 uur. De 32-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats werd op station Roosendaal bij de bussen geweigerd, omdat hij geen mondkapje droeg, wat sinds maandag verplicht is voor alle reizigers in het openbaar vervoer.

In auto bespuugd

De man barstte daarop in woede uit, waarbij de buschauffeur werd geslagen en geschopt. Twee andere Arriva-chauffeurs schoten hun collega direct te hulp en schakelden de hulpdiensten in. Toegesnelde agenten wisten de agressieve reiziger te overmeesteren. Een agent werd daarbij beledigd, een ander werd onderweg naar het politiebureau door de verdachte bespuugd.

Eenmaal op het bureau bleek de man te diep in het glaasje te hebben gekeken. Nader onderzoek moet nog uitwijzen of de man ook onder invloed was van drugs.

Aangifte gedaan

Twee van de drie chauffeurs liepen lichte verwondingen op en zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Een woordvoerder van Arriva laat woensdag aan het Hart van Nederland weten geweld tegen haar medewerkers “onacceptabel” te vinden. “Dit kan echt niet.”

Met de mishandelde buschauffeur gaat het “naar omstandigheden redelijk”, aldus de woordvoerder. Voor hem en de twee andere chauffeurs heeft het vervoersbedrijf nazorg geregeld.

Twee buschauffeurs hebben aangifte gedaan van mishandeling. Ook de twee agenten hebben aangifte gedaan van belediging en mishandeling. Arriva heeft camerabeelden van het incident veiliggesteld. Die worden nog onderzocht.

De verdachte zit nog vast en moet donderdag voor de rechter verschijnen.