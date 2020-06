Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 5.967

In totaal zijn er tot nu toe 46.647 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.750 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 154 coronapatiënten op de intensive care.

Update 06:15 – ‘Relatief kleine’ stijging immuniteit

Groepsimmuniteit tegen het nieuwe coronavirus is ons land nog ver weg: volgens bloedbank Sanquin heeft ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonoren antistoffen tegen het virus ontwikkeld. Dat blijkt uit onderzoek bij 7000 donoren tussen 10 en 20 mei.

Onderzoeksleider Hans Zaaijer van Sanquin spreekt woensdag in het AD van een “bescheiden stijging” ten opzichte van april, toen bij 3 procent van de mensen antistoffen werden gevonden. “De lockdownmaatregelen zijn effectief, waardoor minder mensen besmet zijn geraakt.”

“Er is gewoon een vaccin nodig”, aldus Zaaijer. Hij noemt de stijging in de afgelopen maand “relatief klein”. In dit tempo kan het nog ruim twee jaar duren voordat er in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt. Bij corona is daar sprake van als naar schatting minimaal 60 procent van de patiënten is genezen van de ziekte.