Vijf weken cel voor 'coronaspuger' asielzoekerscentrum Balk

Een 25-jarige man is veroordeeld tot vijf weken gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding voor het bespugen van een beveiliger in een asielzoekerscentrum. Na het bespugen van de beveiliger riep de man dat hij corona had.

De in Nederland geboren man zou op 14 mei hetĀ asielzoekerscentrum in het Friese Balk zijn binnengekomen. Dit ondanks dat hem de toegang voor vijf jaar was ontzegd. De beveiliger wilde hem verwijderen maar kreeg spuug in zijn richting en de dader riep dat hij besmet was met het coronavirus.

Zware mishandeling

Tegen de man werd zware mishandeling en huisvredebreuk ten laste gelegd. Voor de politierechter in Assen is hij voor beide zaken veroordeeld en moet hiervoor vijf weken de cel in. Daarnaast moet hij 200 euro immateriƫle schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

De man moet ook 95 euro betalen vanwege een eerdere veroordeling.