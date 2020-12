Water staat de zorg aan de lippen: zorgpersoneel teruggekomen van kerstverlof

Ziekenhuizen in het hele land zien zo’n sterke toename van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis belandt, dat op sommige plekken zorgpersoneel gevraagd moest worden om terug te komen van kerstverlof. Regionaal Overleg Acute Zorgketen Oost (ROAZ Oost) meldde afgelopen donderdag dat dat nodig was om de juiste zorg te kunnen leveren. De instantie liet weten “de alarmbel te rinkelen” wegens de situatie.

Eerder deed de Noord West Ziekenhuisgroep (NWZ), met verschillende locaties in Noord-Holland, dat ook al. Zij zien dat het zorgpersoneel op z’n laatste benen loopt. De NWZ-locatie in Alkmaar deed een dringend beroep op het personeel om tijdens hun kerstverlof vrijwillig bij te springen in de zorg voor coronapatiënten.

Betrokkenheid

Daar werd ruimschoots gehoor aan gegeven: “Op 24 december stonden we nog voor tachtig openstaande diensten. Die zijn opgelost omdat er gewoon heel hoge betrokkenheid is van onze medewerkers”, vertelt Simone Berkhout, crisiscoördinator bij het Noordwest Ziekenhuis, aan Hart van Nederland.

Internist-nefroloog Fenneke Frerichs, tevens voorzitter van de medische staf, vult aan: “We hebben hier enorm loyaal personeel, die zijn natuurlijk al 8 à 9 maanden in de weer, die hadden ook heel graag met kerst vrij willen zijn.” Ze vervolgt: “We hebben met kerst een aantal keer rondgelopen op de afdeling om te kijken hoe het gaat met het personeel en je merkt; ze zijn eigenlijk op. Maar die mensen moeten ook nog een tijdje door en dat is toch wel een hele grote zorg.”

Oproep

Het Alkmaarse ziekenhuis, maar ook ROAZ Oost en andere zorgprofessionals, deden vlak voor kerst dan ook een dringend beroep op iedereen om de coronarichtlijnen te volgen en in kleine groepjes de feestdagen te vieren.

Dat is niet altijd gebeurd: “We merken ook wel dat er op de spoedeisende hulp toch patiënten binnenkomen die dan klachten hebben en toch een kerstdiner hebben gehad met meer dan twee of drie familieleden of naasten”, vertelt Berkhout.

Frerichs vult aan: “En dan zie je echt dat de moed in de schoenen zakt bij de verpleegkundigen. En ook voor die mensen blijven we natuurlijk zorgen, maar dat voelt wel heel wrang.”

Brandbrief

Ook zondag werd wederom duidelijk dat het water de zorg aan de lippen staat. In een brandbrief aan verschillende ministeries vragen de veiligheidsregio’s Groningen en Twente militaire bijstand in verpleeg- en verzorgingshuizen. Komt die er niet, dan dreigt het zwartste scenario. Het minimumniveau aan zorg zou dan niet meer kunnen worden geleverd, meldt RTL Nieuws.

In de brandbrief schrijft de Groningse burgemeester en veiligheidsregio-voorzitter Koen Schuiling dat ‘de nood ongekend hoog is’. Groningen en Twente kampen met een snel toenemend aantal coronabesmettingen. Tegelijkertijd neemt het ziekteverzuim onder personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen toe. “Ik doe een klemmend beroep op u om deze ondersteuning op zeer korte termijn te bieden”, aldus Schuiling aan Defensie.

De noodkreet heeft Den Haag bereikt, aldus een woordvoerster van het ministerie van Defensie: “We zijn in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te kijken wat de mogelijkheden zijn.” Daarnaast zal het verzoek van de regio’s Groningen en Twente maandagavond ook worden besproken in het Veiligheidsberaad, dat dit keer digitaal zal plaatsvinden.

Ziekenhuizen voller

De Nederlandse ziekenhuizen raken steeds voller. Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag opgelopen tot 2421. Dat zijn er 79 meer dan de vorige dag. Zaterdag werd met 2342 coronapatiënten de ziekenhuizen het hoogste aantal sinds 7 november bereikt.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen 624 Covid19-patiënten op de intensive cares, zestien meer dan de dag ervoor. Daarnaast liggen er 387 patiënten die geen corona hebben op de intensive cares. Dat zijn er vijftien meer dan zaterdag. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1011, dat zijn 31 patiënten meer dan een dag eerder. .

Het LCPS probeert de drukte zo goed mogelijk over het land te verdelen. In de afgelopen 24 uur zijn 13 patiënten verplaatst tussen de regio’s, onder wie 3 ic-patiënten. Het hoogtepunt van de eerste coronagolf was eind maart en begin april. Toen lagen ongeveer 1400 coronapatiënten op de intensive care en circa 2500 op een verpleegafdeling.