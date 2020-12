Hoogste aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen sinds 6 november

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot 2421. Dat zijn er 79 meer dan de vorige dag. Het is het hoogste aantal sinds 6 november, toen lagen er 2445 patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen de verpleegafdelingen 1797 coronapatiënten. Dat zijn er 63 meer dan zaterdag. Op de intensive cares liggen 624 Covid19-patiënten, zestien meer dan de dag ervoor. Daarnaast liggen er 387 patiënten die geen corona hebben op de intensive cares. Dat zijn er vijftien meer dan zaterdag.

De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1011, dat zijn 31 patiënten meer dan een dag eerder. Er liggen zeven coronapatiënten op ic-bedden in Duitsland, evenveel als zaterdag.

Verdeling

Het LCPS probeert de drukte zo goed mogelijk over het land te verdelen. In de afgelopen 24 uur zijn 13 patiënten verplaatst tussen de regio’s, onder wie 3 ic-patiënten.

Het hoogtepunt van de eerste coronagolf was eind maart en begin april. Toen lagen ongeveer 1400 coronapatiënten op de intensive care en circa 2500 op een verpleegafdeling

ANP