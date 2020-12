Weer iets minder nieuwe coronabesmettingen: ruim 9100

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 9108 positieve coronatests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is minder dan het etmaal ervoor.

Een dag eerder werd gemeld dat tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 9880 positieve coronatests waren binnengekomen. Dat blijken er na correctie nu 9867.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg zondag met 29. Het wil overigens niet zeggen dat al die mensen in 24 uur tijd zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. De afgelopen dagen lag het aantal sterfgevallen rond de honderd. Op zaterdag waren het er 49.

Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kwamen 438 besmettingen aan het licht. Verder testten 185 Rotterdammers en 178 mensen uit Almere positief, evenals 176 mensen uit Ede en 147 uit Den Haag.

Aantal besmettingen

Het officiële aantal besmettingen in Nederland is nu opgelopen tot 762.992. Het is zondag dag 305 van de corona-uitbraak in Nederland. De grens van 250.000 bevestigde gevallen werd doorbroken op 21 oktober, dag 238. Vorige maand, op 26 november, steeg het aantal gevallen tot boven de half miljoen. Dit weekend liep het officiële aantal besmettingen op tot boven de 750.000.

ANP