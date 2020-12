Nederland viert dit jaar een sobere Kerst in kleine kring. Het land zit vijf weken op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ondertussen gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 9.880, dat zijn er 1.670 minder dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag: 2.342, dat zijn er 45 meer dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zaterdag: 608, dat zijn er 15meer dan op vrijdag

Update 03:30 – Laatste dag voor aanvraag NOW 3.0

Werkgevers kunnen tot en met deze zondag een aanvraag indienen bij het UWV voor de NOW 3.0-regeling, waarmee ze een groot deel van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen. Dit derde pakket aan coronasteun is voor het tijdvak van oktober tot en met december. Eerder zou het loket al op 13 december sluiten, maar vanwege de lockdown die werd afgekondigd op 14 december, werd het weer geopend.

Bedrijven moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen, zoals gedurende drie maanden tussen 1 oktober 2020 en met 28 februari 2021 een verwacht omzetverlies van ten minste 20 procent. Ook moeten werknemers zoveel mogelijk worden doorbetaald tijdens het ontvangen van de tegemoetkoming.

Het is inmiddels het derde NOW-pakket. Nu wordt maximaal 80 procent vergoed, eerder was dat 90 procent. Naarmate het verlies van een bedrijf lager is, wordt ook de vergoeding lager.

Werkgevers moeten zelf inschatten hoeveel omzet ze waarschijnlijk verliezen. Teveel ontvangen steun moet later worden terugbetaald. Naar schatting zes op de tien bedrijven die voor de eerste periode steun aanvroeg, moet een deel daarvan terugbetalen. Veel werkgevers hebben toen bewust hoog ingezet omdat ze niet wisten waar ze aan toe waren, zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) eerder deze maand.

Sinds 16 november zijn er meer dan 65.000 aanvragen gedaan, waarvan er meer dan 55.000 zijn goedgekeurd, maakte het UWV vorige week bekend. Er is ruim 1,2 miljard euro uitgekeerd. Bij het tweede pakket ging het om 1,5 miljard en bij het eerste om 4 miljard euro.

Het UWV komt later met meer informatie voor een vierde en vijfde aanvraagperiode voor de NOW.

Update 03:30 – Laatste inzameldag van vuurwerk in Amsterdam

Zondag is de laatste dag dat mensen vuurwerk straffeloos kunnen inleveren bij de gemeente Amsterdam. Eerder kon dit in de hoofdstad al op donderdag, en ook in Utrecht en Rotterdam werd op meerdere dagen al een inzamelingsactie georganiseerd. In Den Haag wordt de actie na het weekend op maandag en dinsdag gehouden.

Het verkopen, bezitten en afsteken van vuurwerk is dit jaar tijdens oud en nieuw verboden. Dat moet in coronatijd extra druk op de zorg voorkomen. In de steden kan vuurwerk tot 25 kilo per persoon worden ingeleverd, ook zwaarder vuurwerk dat al illegaal was voor het vuurwerkverbod.

Bij de inleveracties in Utrecht en Rotterdam werd in totaal 523 kilo vuurwerk ingezameld.

Update 03:31 – Politie maakt einde aan feest met honderd aanwezigen

In de Benthemstraat in Rotterdam heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt een groot feest in een bedrijfspand. Bij dit feest waren ongeveer honderd mensen aanwezig. Of er aanhoudingen zijn verricht meldt de politie niet.