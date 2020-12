Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar van de coronapandemie. Aan de hand van mensen die de crisis hebben gevoeld, blikt Hart van Nederland terug op dit vreemde en op zoveel vlakken tragische jaar. Vandaag het verhaal van ex-coronapatiënt Frans Kollar, die tot op de dag van vandaag nog moet revalideren.

“Je bent doodziek,” hoorde de 60-jarige Frans Kollar van de artsen vlak na carnaval toen hij het coronavirus kreeg. Het ging zo snel, dat hij in coma moest worden gebracht. Dat duurde zes lange weken waarin hij vocht voor zijn leven. Hoewel Frans hiervan nog steeds aan het herstellen is, is de opluchting dat hij weer bij kennis is nog altijd enorm. “Ik heb het gewoon gehaald.”

‘Leven te danken aan deze mensen’

Iedere dag is Frans dankbaar voor het personeel dat hem destijds in het ziekenhuis heeft geholpen. Als hij in het ziekenhuis in Heerlen de verpleegsters weer spreekt, wordt hij al snel emotioneel. “Aan deze mensen heb ik mijn leven te danken,” vertelt hij aan Hart van Nederland.

Anneliek de Jong was een van de verpleegsters. De zes weken lange coma van Frans heeft diepe indruk op haar gemaakt, omdat andere patiënten gemiddeld nog geen twee weken in coma lagen. Dat Frans weer gezond voor haar staat, vindt ze geweldig. “Daar doe je het voor. Je wilt dat mensen weer naar huis gaan en kwaliteit van leven krijgen,” zegt ze tegen Hart van Nederland.

Huwelijksbootje

Als Frans eind juni eindelijk weer thuiskomt, staat de straat vol met mensen die hem een warm onthaal geven. Voor het oog van al deze mensen ging hij voor zijn vriendin Belinda, die er al die tijd en ieder moment voor hem was geweest, op zijn knieën. En natuurlijk was haar antwoord een volmondige “ja”.