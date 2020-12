Eenzaamheid heeft er tijdens de coronacrisis flink ingehakt bij Cees (83)

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als het jaar van de coronapandemie. Aan de hand van mensen die de crisis hebben gevoeld, blikt Hart van Nederland terug op dit vreemde en op zoveel vlakken tragische jaar. Vandaag het verhaal van Cees de Leeuw die moest vechten tegen de eenzaamheid en Steffie Rutten, eigenaar van circus Bolalou .

Het waren voor veel ouderen zware tijden, die eerste maanden van de coronacrisis. Cees de Leeuw uit het Zeeuwse Oud-Vossemeer zat nog midden in het rouwproces als de coronacrisis het land en de hele wereld overrompelde. ”Iedere dag was een strijd om geestelijk overeind te blijven, het was verdomde moeilijk moet ik zeggen”, begint Cees zijn verhaal.

De laatste paar jaar heeft Cees al veel mensen verloren: ”Mijn vrouw is nog geen twee jaar geleden overleden. Daarnaast heb ik ook nog twee broers en een paar vrienden verloren niet zo lang geleden.” In twee jaar tijd is Cees naar dertien begrafenissen geweest. ”Die periode heeft een enorme impact gehad om mij. Ik had juist veel behoefte om onder de mensen te zijn, maar toen kwam de lockdown. Toen mocht ik helemaal niemand meer zien.”

Circus Bolalou

De coronacrisis is ook zwaar voor Steffie Rutten en haar circus Bolalou. In de zomer stranden ze in het Gelderse Laren en worden alle voorstellingen geannuleerd. Ze kunnen geen kant op. ”We proberen positief te blijven onder de hele situatie maar makkelijk is het niet”, zegt Steffie. De wilskracht van Steffie en haar personeel wordt op de proef gesteld want eind december staan ze nog steeds op dezelfde plek. ”We zouden hier eigenlijk tot aan Pasen staan, en het vooruitzicht is dat we hier tot aan Pasen 2021 zullen staan”, legt Steffie verder uit.

Brief aan de koning

Op 20 maart spreekt koning Willem-Alexander het volk toe over de ernst van de steeds verder uitbreidende coronagolf in ons land. De woorden uit de toespraak maken veel indruk op Cees. Hij besluit de koning een brief te schrijven om hem te vertellen over de eenzaamheid die hij ervaart. Tot zijn stomme verbazing krijgt Cees een brief terug. De brief van Cees heeft duidelijk iets los gemaakt bij de koning. ”Ik vind het mooi dat de koning de moeite heeft genomen om zijn secretaris een brief terug te laten sturen”, zegt Cees. ”Het laat zien dat hij de tijd neemt voor een van zijn oudere landgenoten.”

Het verhaal van Cees raakt niet alleen de koning, tientallen mensen schrijven en sturen de eenzame Cees een brief of een kaartje. Dat zoveel mensen reageren doet Cees veel goed: ”Een paar dagen achter elkaar lag de hal vol met post.” Hij vindt het bijzonder dat zoveel mensen een brief hebben geschreven aan ‘zo’n oude man ergens in Zeeland’.

Steun vanuit de buurt

Inmiddels is het eind december en probeert Steffie het hoofd boven water te houden. Gelukkig staat het circus er niet alleen voor, er is veel steun vanuit de omgeving. De inwoners van Laren hebben het circus in het hart gesloten. ”We zijn echt van alle kant geholpen”, zegt Steffie. ”Zo hebben de boeren van Farmers Defence Force ons voer gegeven voor de dieren. Daarnaast kregen we ook tassen vol met eten en oud brood van omwonenden, dat was echt mooi om te zien.”

Maar geld blijft hard nodig. Om toch nog wat geld in het laatje te brengen haalt de man van Steffie en clown Franky oud ijzer op. Zo af en toe werden er ook nog kinderfeestjes gehouden op het circusterrein. Het kerstcircus had uitkomst moeten bieden, maar door corona ging dat ook niet door. ”Het is heel zuur om te zien dat op de een of andere dag alles niet meer door kan gaan”, vertelt Franky van Hulle. ”En het verdwijnen van het inkomen was niet eens het ergste”, vertelt hij verder. ”Het ergste is toch wel dat je de kinderen nu niet meer aan het lachten kan maken, dat mis ik.”

Net als voor veel andere ondernemingen wordt 2021 een cruciaal jaar voor het circus. Er moet weer serieus geld verdiend gaat worden. ”We hopen dat we in het voorjaar van 2021 de tent weer kunnen openen. ”Gelukkig blijft ons team positief en gaan we niet bij de pakken neerzitten.”

Penvriendinnen

Met Cees gaat het eind december een stuk beter dan in de eerste helft van het jaar. Eind oktober zag Cees nog op tegen de kerstdagen. Tegen Hart van Nederland vertelde hij toen nog ‘erg tegen de feestdagen op te kijken’. Inmiddels heeft hij een paar vaste penvriendinnen waardoor hij zich niet meer zo eenzaam voelt. ”De eerste is er zelfs al op bezoek geweest”, zegt Cees met een glimlach op zijn gezicht.

Of een nog een nieuwe romance inzit voor de bejaarde Cees durft hij nog niet te zeggen. ”Zeg nooit nooit, maar ik heb 57 jaar lang mogen genieten van de liefste vrouw op de hele wereld. Ik kan mij niet voorstellen dat ik nog zo’n lieverd ga vinden om een (romantische) relatie ga beginnen.