Eenzame Cees (82) overladen met kaarten en cadeau's: 'Ik ga iedereen terugschrijven'

De 82-jarige Cees de Leeuw uit het Zeeuwse Oud-Vossemeer is overladen met kaarten, cadeau’s en tekeningen nadat hij – onder andere bij Hart van Nederland – zijn verhaal over eenzaamheid in coronatijd deelde.

“Het is fantastisch. Ik heb hele lieve reacties gekregen, daar ben ik heel blij mee,” laat Cees aan Hart van Nederland weten. “Ik heb sudoku’s en kindertekeningen gekregen, maar ook dozen chocola. Bijvoorbeeld van een dame uit Berkel-Enschot die ik op geen enkele manier ken. Dat vind ik zo bijzonder.”

‘Geen tijd om eenzaam te zijn’

Cees vervolgt: “Ik heb deze week geen tijd om eenzaam te zijn, want ik ga iedereen die me heeft geschreven en z’n adres heeft meegestuurd, terugschrijven.”

Hij deed een paar dagen geleden zijn verhaal: “Ik moet iedere dag vechten om niet depressief te worden”, zei hij toen. Op sommige dagen praatte Cees alleen tegen zijn parkiet Petro. Hij schreef zelfs een brief aan koning Willem-Alexander om zich te kunnen uiten over zijn eenzaamheid. En tot zijn grote verrassing kreeg Cees nog een koninklijk antwoord terug ook.

Weduwnaar

Volgens Cees is het in coronatijd van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat stil in huis. Twee jaar geleden verloor hij zijn vrouw. Voor de coronacrisis zag hij zijn kinderen nog regelmatig en ging hij drie keer per week eten in een verzorgingstehuis, maar dat kan nu allemaal niet.

Nadat Cees zijn verhaal heeft gedaan in de krant en op tv ontving hij tal van reacties. “Ik ben er echt vrolijker van geworden. Er zijn zoveel aardige mensen in dit land, je ziet tegenwoordig natuurlijk ook een hoop ellende en rottigheid, maar als je dan deze hartverwarmende reacties krijg, doet dat je goed. Dat heeft me wel een boost gegeven.”