Cees de Leeuw voelt (82) zich ontzettend eenzaam sinds de coronacrisis en hij is lang niet de enige. Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat meer dan een derde van de ouderen verwacht dat meer negatieve gevoelens te krijgen dan in voorgaande zomers.

‘s Morgens vroeg tot ‘s avonds laat is het volgens Cees stil in huis. Twee jaar geleden verloor hij zijn vrouw en nu zit hij dus alleen. Voor de coronacrisis zag hij zijn kinderen nog regelmatig en ging hij drie keer per week eten in een verzorgingstehuis, maar dat kan nu allemaal niet.

Brief aan de koning

“Ik moet iedere dag vechten om niet depressief te worden”, zegt Cees tegen Hart van Nederland. Op sommige dagen praat hij alleen tegen zijn parkiet Petro. De oude man schreef zelfs een brief aan koning Willem-Alexander om zich te kunnen uiten over zijn eenzaamheid.

“Weet majesteit”, schreef hij in de brief, “dat ik door het schrijven van deze brief een uurtje minder eenzaam geweest ben”. En tot zijn grote verrassing kreeg Cees nog een koninklijk antwoord terug ook. Een is lichtpuntje voor de eenzame man in deze donkere periode.

Volgens KBO-PCOB is Cees niet de enige oudere die opziet tegen deze zomer. Ouderen hebben weleens vaker last van zomerdepressies, maar normaal gesproken geeft ongeveer een op de vijf senioren aan hier aan te lijden. Door de coronacrisis is dat aantal dit jaar gestegen tot een derde.