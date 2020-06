Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal bevestigde coronadoden in Nederland is opgelopen tot 5.990

In totaal zijn er tot nu toe 46.942 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen is aan het afvlakken: 11.771 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment nog 113 coronapatiënten op de intensive care.

Update 06:10 – ‘HEMA krijgt mogelijk staatssteun’

Het kabinet overweegt om staatssteun te verlenen aan HEMA, meldt het FD vrijdag. De winkelketen gaat gebukt onder een grote schuldenberg, die met meer dan 750 miljoen euro al jaren te hoog is. De coronacrisis heeft de kritieke situatie verergerd.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een paar weken geleden zakenbank Lazard ingehuurd om te onderzoeken welke rol het kan spelen bij het warenhuis, bijvoorbeeld in de vorm van garanties op leningen.

“Den Haag houdt de situatie rond HEMA al maanden scherp in de gaten omdat het een grote werkgever is”, zegt een anonieme bron tegen de krant. De 93 jaar oude winkelketen heeft in Nederland 9500 mensen in dienst en telt 550 filialen verspreid door het land. Ook de leefbaarheid van de binnensteden speelt mee.