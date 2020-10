Eenzame Cees (83) ziet op tegen kerst: 'Feestdagen zijn nu extra moeilijk'

Veel ouderen (40 procent) verwachten deze Kerstmis alleen of met zijn tweeën door te brengen. Dat blijkt uit onderzoek van ouderenbond ANBO. Plannen om online ‘iets speciaals’ te doen zijn er amper. De 83-jarige Cees de Leeuw uit het Zeeuwse Oud-Vossemeer herkent dit. “Het wordt echt eenzaam”.

“Het onderzoek klopt helaas wel, het wordt eenzaam. Je mag maar drie mensen over de vloer en wie moet je dan thuis laten? En wie mag er wel komen van de familie en wie niet? Dit is niet leuk”, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Lange donkere winterdagen

Vroeger had Cees zijn hele gezin op bezoek, maar door het overlijden van zijn vrouw en het coronavirus ziet hij nog maar weinig mensen. “Ik kijk er nu tegenop. Voor 18:00 uur is het al hartstikke donker en er komen lange winterdagen aan. Gezellige feestdagen, dat gaat niet gebeuren voor mij”, denkt hij.

Cees kwam eerder in het nieuws door zijn eenzaamheid, hij werd bedolven onder kaartjes van iedereen uit het hele land. Toch overheerst de eenzaamheid. “Ik ben nog steeds verdrietig om het overlijden van mijn vrouw. En dan heb je nu die coronatoestanden. En alles wordt afgezegd. Ik voel mij nu al heel eenzaam, laat staan met feestdagen.”

Ouderenbond ANBO merkt op hun speciale corona-telefoon­lijn dat veel ouderen vanwege het stijgend aantal besmettin­gen alweer weken binnen zitten, vaak alleen. ANBO-woordvoerder Bernadet Naber: “Je ziet nu al dat ouderen zich terugtrekken, veel minder naar de supermarkt en niet meer naar activiteiten gaan. Ze ontvangen ook geen bezoek. Het wordt er dus zeker niet gezelliger op met de feestdagen. Kerst is natuurlijk een tijd waarin ouderen met familie samen eten. Naar restaurant gaan, of naar een Kerstcircus. Dat zit er dit jaar waarschijnlijk niet in.”

Activiteiten organiseren

Toch probeert de ANBO voor extreem eenzame ouderen een oplossing te vinden. “Ouderen kunnen ons bellen om hun hart te luchten. Dat blijven we komende tijd aanbieden. En als mensen heel eenzaam zijn dan koppelen we ze aan één van de vrijwilligers in het land”, vertelt Naber. “We gaan nog meer activiteiten organiseren om ouderen te ondersteunen tijdens de feestdagen.”