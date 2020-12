Nederland viert dit jaar een sobere Kerst in kleine kring. Het land zit vijf weken op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ondertussen gestaag stijgen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op vrijdag: 11.550, dat zijn er 21 meer dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op vrijdag: 2.297, dat zijn er 5 minder dan op donderdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 593, dat zijn er 3 meer dan op donderdag

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 08:38 – Eerste coronavaccins aangekomen bij Movianto in Oss

De eerste coronavaccins van Pfizer en BioNTech zijn zaterdagochtend gearriveerd bij het bedrijf Movianto in Oss, waar ze voorlopig worden opgeslagen. De vaccins komen van de Pfizer-fabriek in Puurs, een plaats in de Belgische provincie Antwerpen.

Het bedrijf heeft ervaring met opslag en transport voor een vaccinatieprogramma, jaarlijks verzorgt het de bevoorrading voor de landelijke griepvaccinatie.

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA keurde het vaccin van Pfizer en BioNTech afgelopen maandag goed. De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland heeft plaats op 8 januari.

Movianto is onderdeel van het Franse familiebedrijf Walden, een van de grootste logistieke dienstverleners van de farmaceutische industrie in Europa. Movianto is actief in twaalf landen en heeft daar meer dan twintig depots. In de Benelux heeft Movianto er drie: één in Oss en twee in België, in Aalst en Houdeng-Goegnies.

Update 08:17 – Kersttoespraak koning trekt ruim 1,2 miljoen kijkers op NPO 1

De kersttoespraak van koning Willem-Alexander heeft vrijdag op NPO 1 ruim 1,2 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). De koning stond stil bij alle mensen die door corona zijn getroffen, op welke manier dan ook, en stak hen een hart onder de riem.

Verschillende zenders zonden de speech uit. Op NPO 1 stemden 1.207.000 mensen af, op NPO 2 waren dat er 176.000. Op die zender was ook een gebarentolk te zien. Ook op RTL 4 was de jaarlijkse kersttoespraak te zien. Naar die zender keken veel minder mensen, gemiddeld 21.000. Verder trok de speech van Willem-Alexander op SBS 6 zo’n 107.000 kijkers.

Naast de bemoedigende woorden bedankte de koning ook iedereen die zich de afgelopen maanden aan de coronavoorschriften heeft gehouden. Hij zei dat de coronapandemie “het allerbeste” in ons heeft wakker gemaakt, maar ons ook confronteerde “met de scherpe en ongemakkelijke kanten van onszelf en de samenleving”, daarbij doelend op onrust en onzekerheid. “Daar kunnen we slecht mee omgaan. We gaan ervan uit dat alles in het leven te beheersen is, maar dit onttrekt zich aan onze greep”, aldus de koning.

Update 03:30 – Eerste coronavaccins arriveren in Nederland

De eerste coronavaccins van Pfizer en BioNTech komen zaterdag aan in Nederland. Ze worden opgeslagen bij het bedrijf Movianto in Oss, op het bedrijventerrein Vorstengrafdonk. De vaccins komen van de Pfizer-fabriek in Puurs, een plaats in de Belgische provincie Antwerpen.

De gemeente Oss meldde eerder dat het ministerie van VWS heeft gekozen voor Movianto omdat dit “een hooggekwalificeerd logistiek bedrijf is dat gespecialiseerd is in opslag en vervoer van geneesmiddelen”. Het bedrijf heeft ervaring met opslag en transport voor een vaccinatieprogramma, doordat het jaarlijks de bevoorrading voor de landelijke griepvaccinatie verzorgt, aldus de gemeente.

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA keurde het vaccin van Pfizer en BioNTech afgelopen maandag goed. De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland heeft plaats op 8 januari. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen zullen als eersten een oproep ontvangen.

Movianto is onderdeel van het Franse familiebedrijf Walden, een van de grootste logistieke dienstverleners van de farmaceutische industrie in Europa. Movianto is actief in twaalf landen en heeft daar meer dan twintig depots. In de Benelux heeft Movianto er drie: één in Oss en twee in België, in Aalst en Houdeng-Goegnies.

ANP