Politie waarschuwt voor oplichting via corona-SMS: 'Trap er niet in!'

“De uitslag van uw coronatest is bekend. Deze is POSITIEF.” Het lijkt het begin van een alarmerend sms’je, maar is in werkelijkheid een poging tot oplichting. Politie Zeeland-West-Brabant roept Zeeuwen op uit te kijken voor het berichtje.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

“We ontvangen deze melding van gedupeerden en willen jullie waarschuwen voor deze vorm van oplichting,” schrijft de politie op Facebook. “Trap er niet in via SMS!” De politie laat weten dat er in het valse GGD-berichtje dat rond gaat, ook een link staat die naar coronatest.nl lijkt te verwijzen. De politie drukt iedereen op het hart niet op deze link te klikken. “NOOIT VIA SMS! VOORZICHTIG!”

Testuitslag via mail

De GGD stuurt geen sms’jes aan mensen bij wie de coronatest positief blijkt. Wel kun je een emailtje krijgen van de GGD dat de uitslag bekend is, mits je tijdens het maken van een afspraak je mailadres hebt achtergelaten. In die mail staat een link naar de officiĆ«le GGD-website coronatest.nl, waar je vervolgens met je DigiD kunt inloggen om de uitslag van je test te zien.

Beeld: Politieteam Oosterscheldebekken