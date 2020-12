Leger ingezet bij bestrijding corona-uitbraak in verzorgingshuis De Gelderhorst

Het leger wordt ingezet in verzorgingshuis de Gelderhorst in Ede. Defensie moet helpen in de strijd tegen het coronavirus. In een week tijd zijn daar inmiddels 11 bewoners overleden. In het tehuis voor dove ouderen hebben nog slechts 18 bewoners géén klachten.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Een groot deel van het personeel zit zelf ziek thuis. Het is niet makkelijk om mensen te vinden die de kwetsbare doelgroep voor kunnen verzorgen. Daarom wordt nu een beroep gedaan op het leger.

Ervaring met virusuitbraak

Monte Gardenier van verzorgingshuis De Gelderhorts: “We zijn heel blij met de komst van de militairen. Zij gaan ons helpen met de praktische zaken. Zoals hygiëne. Zoals het inrichten van steriele ruimtes.” Ouderen in het verzorgingstehuis maken veel gebruik van liplezen, daardoor dragen de hulpverleners doorzichtige mondkapjes. De militairen gaan ook gebruik maken van doorzichtige spatschermen of kapjes.

De militairen blijven tot half januari. ”Het gaat om in totaal drie militairen. Zij hebben de ‘know-how’ in huis. De militairen hebben veel ervaring in het bestrijden van infectieziektes. Ze hebben bijvoorbeeld gediend in Mali tijdens de Ebola-uitbraak. Zij gaan ook onze personeel begeleiden”, vertelt woordvoerder Gardenier verder.

Sinds de uitbraak van het Coronavirus in Nederland in maart heeft het Ministerie van Defensie ongeveer 600 militairen ingezet in 40 verpleeghuizen en ziekenhuizen. Het tehuis hoopt dat de uitbraak begin volgend jaar weer onder controle is. Daarna kunnen ze op eigen kracht verderop hulp te geven aan de dove ouderen.