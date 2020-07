Nederlanders brengen zomervakantie massaal door in eigen land

Geen verre reis naar het buitenland dit jaar: Nederlanders blijven deze zomervakantie massaal in eigen land. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder bijna 3.000 mensen.

Vanwege alle coronamaatregelen en de kans op uitbraken in populaire vakantiegebieden, blijft maar liefst drie kwart van de Nederlanders deze zomer lekker in ons kikkerlandje. Mensen vieren hun vakantie vooral in eigen land omdat ze zich hier veiliger voelen (57 procent) of om lokale ondernemers te steunen (18 procent).

Helemaal niet op vakantie

Toch schrikte de wereldwijde coronacrisis niet iedereen af om de grens over te steken: een op de acht Nederlanders zegt niet te kunnen wachten om naar het buitenland te reizen. Een op de tien ondervraagden heeft nog geen besluit genomen over wat te doen in de zomervakantie.

Van de groep die de zomervakantie in Nederland spendeert, blijft bijna de helft (46 procent) helemaal dicht bij huis: ze proberen namelijk zoveel mogelijk thuis te blijven. Een derde van de ‘binnenlanders’ zegt wel de hort op te gaan om bijvoorbeeld te kamperen of te overnachten in een vakantiehuisje.

Aangescherpt reisadvies

Dat veel Nederlanders deze zomer in eigen land blijven, is niet zo vreemd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen weken voor verschillende Europese landen het reisadvies weer aangescherpt. In die landen gold eerder nog een geel reis advies, maar vanwege het aantal nieuwe coronabesmettingen is het reisadvies veranderd in oranje.

Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen worden aangeraden. Nederlanders die terugkomen van vakantie in een ‘oranje’ gebied worden dringend gevraagd om bij thuiskomst twee weken in quarantaine te gaan.

Vrijdag werd bekend dat op Schiphol sinds begin vorige maand 45 vluchten zijn geland waar iemand aan boord besmet bleek te zijn met het coronavirus. De GGD is daarop direct een contactonderzoek gestart onder andere reizigers. In het uiterste geval zijn er volgens de dienst maximaal zeventien medepassagiers benaderd.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.