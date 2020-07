Nu het het reisadvies voor Bulgarije is aangepast naar oranje kiezen veel Nederlanders voor Griekenland als vakantiebestemming.

Eerder gold voor het Oost-Europese land nog een geel reisadvies, maar vanwege nieuwe coronabesmettingen is het reisadvies donderdag aangescherpt naar oranje. Dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders oproept om er niet op vakantie te gaan.

Sinds het aanpassen van het reisadvies hebben heel wat mensen hun vakantie in het land in het water zien vallen. Corendon vliegt regelmatig naar kustplaatsen aan de Zwarte Zee en heeft nu honderden Nederlanders in Bulgarije zitten, laat de reisorganisatie vrijdag weten aan Hart van Nederland.

‘Vakantie Bulgarije gewoon afmaken’

”Het gaat in totaal om zo’n 800 mensen die via ons in Bulgarije zitten”, aldus een woordvoerster. ”Daarbij moet wel gezegd worden dat het niet allemaal Nederlanders zijn. Er zitten ook Belgische reizigers tussen.”

Volgens de touroperator merken zij niet dat er heel veel stress is onder de Nederlandse reizigers in Bulgarije. ”Veel van onze klanten maken hun vakantie gewoon af”, legt ze uit. Voor het handjevol reizigers dat wel de vakantie per direct stopt wordt er een terugvlucht geregeld.

Lees ook: Op vakantie naar het buitenland: de belangrijkste vragen beantwoord

”Voor de mensen die bij ons een pakketreis hebben geboekt zorgen wij ervoor dat ze weer veilig terug komen in Nederland”, verzekert de woordvoerster. Er gaan volgens haar nog wel vluchten vanuit Bulgarije naar Nederland. “Door de coronacrisis zitten daar vaak nog wel een paar stoelen tussen die leeg zijn.”

Tekst gaat verder onder tweet

Reisadvies #Bulgarije: In Bulgarije is het aantal besmettingen van het coronavirus de afgelopen weken weer toegenomen.

Voor Bulgarije geldt nu een oranje reisadvies: reis alleen als dat noodzakelijk is. Meer informatie: https://t.co/ju95MJPflf pic.twitter.com/arFOKxDepU — 24/7 BZ (@247BZ) July 16, 2020

Griekenland als plan B

Mensen die voor kiezen om in Bulgarije te blijven moeten eenmaal thuis wel twee weken in quarantaine. Het is aan de mensen zelf om zich daaraan te houden, benadrukt Corendon. “Wie in Bulgarije is en klachten heeft, moet zich bij de lokale gezondheidsautoriteiten melden voor een coronatest.”

Voor de mensen die dit weekend of binnenkort naar Bulgarije zouden vliegen ligt er een voucher klaar. ”Sommigen willen alsnog op vakantie en laten hun reis omboeken. We zien dat er aardig wat mensen al een ‘optie B’ in hun hoofd hadden zitten”, zegt de woordvoerster. ”Vooral Griekenland blijkt een geliefde alternatieve bestemming te zijn.”

‘Erg zuur voor de branche’

Reisbrancheorganisatie ANVR vindt het “heel zuur” dat de overheid het reisadvies voor Bulgarije heeft aangescherpt, laat directeur Frank Oostdam weten. Nederlandse vakantiegangers in het Oost-Europese land krijgen volgens hem nu de keuze om de vakantie daar af te maken, of naar huis te worden gebracht.

Lees ook: Zonaanbidders en bergbeklimmers opgelet: Nederlanders mogen weer naar Noorwegen en Malta

Hij schat dat er nu tussen de 1000 en 1500 Nederlanders in Bulgarije zitten. Het gaat voornamelijk om vakantiegangers in badplaatsen aan de Zwarte Zee. Voor de reisbranche is het opnieuw slecht nieuws. “Het zorgt voor ons voor heel veel gedoe en financiële gevolgen. Dit is vakantie vieren in de context van corona en dit is de bittere pil die we moeten slikken”, aldus Oostdam.

Besmettingen in het binnenland

Dat de ANVR de advieswijziging zuur vindt, komt mede omdat de meeste coronabesmettingen helemaal niet aan de kust zouden zijn. “Gezondheid en veiligheid staan voorop en daar moeten we naar handelen. Maar je ziet momenteel nog dat die cijfers aan de kust laag zijn en in het binnenland hoog”, stelt de directeur.

Volgens hem is de verklaring daarvoor dat de Bulgaren zelf flink aan het reizen zijn geslagen en ook vanuit de regio mensen naar Bulgarije komen. ”Het RIVM zegt dat de cijfers snel oplopen. Dat is de reden dat het land op oranje is gegaan.”