Op vakantie naar het buitenland: de belangrijkste vragen beantwoord

Goed nieuws van premier Rutte gisteren. Vanaf 15 juni wordt het een stuk eenvoudiger om op vakantie naar het buitenland te gaan. Maar goede voorbereiding is essentieel, dus zet Hart van Nederland de belangrijkste zaken voor je op rij.

Vanaf 15 juni worden de reisadviezen voor EU-landen waar nodig versoepeld. Deze landen krijgen een geel reisadvies, waar dat nu nog een oranje reisadvies is. Reizen naar deze landen wordt niet langer afgeraden. En dat betekent – voorzichtig – vakantie naar het buitenland.

Moet ik bij terugkomst nog in verplichte thuisquarantaine?

Bij een geel reisadvies is een verplichte quarantaine niet meer nodig. Voorwaarde is en blijft wel dat het coronavirus in het land voldoende onder controle is. Wanneer dat (nog) niet het geval is of de situatie verandert in negatieve zin, blijft of wordt ook het reisadvies van dat land weer oranje.

In welke landen gaan de reisadviezen per 15 juni in ieder geval van oranje naar geel?

België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië, Tsjechië en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Klopt het dat een aantal landen nog moet beslissen wanneer toeristen weer welkom zijn?

Ja, dat klopt. De verwachting is dat de volgende landen in de komende periode hun reisadviezen gaan aanpassen: Frankrijk, IJsland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland, Liechtenstein, Cyprus, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slowakije. Dat betekent dat reizen naar deze landen ook weer mogelijk is.

Keert mijn annuleringsverzekering uit als de reis niet doorgaat?

Nee. Als je reis vanwege de uitbraak van het coronavirus niet doorgaat, heb je geen recht op je geld terug. Deze kosten worden door je annuleringsverzekering niet gedekt. Mogelijk worden de kosten wél gedekt door je touroperator of reisaanbieder.

Wat als ik vanwege een corona-uitbraak vast komt te zitten in een land?

De overheid is niet van plan opnieuw Nederlanders vanuit het buitenland te repatriëren, zo heeft premier Rutte woensdagavond gezegd. Eventuele kosten zijn dan dus voor eigen rekening. Uitzondering is uiteraard medische repatriëring. Dat wordt dan uiteraard wél vergoed. Wanneer je vast komt te zitten in een land vanwege een corona-uitbraak kun je wel aankloppen bij je touroperator. Zij hebben de plicht jou als consument terug te brengen. Wanneer je zelf reis hebt gepland en geboekt (zonder inmenging touroperator) draai je zelf voor deze kosten op.

Wat verstaan we onder een pakketreis?

Een pakketreis is een samengestelde reis, met meerdere onderdelen dus. Denk bijvoorbeeld aan vervoer, overnachtingen of inbegrepen excursies. Deze onderdelen heb je als één compleet pakket bij een reisaanbieder of touroperator geboekt.

Krijg ik mijn geld terug wanneer de touroperator de reis annuleert?

Als je touroperator de reis annuleert heb je recht op volledige terugbetaling van de reis. Het kan zijn dat de reisaanbieder je een voucher aanbiedt. Je bent niet verplicht deze te accepteren, want wettelijk gezien heb je recht op geld terug. Wel kan het als redelijk worden gezien akkoord te gaan met de voucher. De uitbraak van het coronavirus is een bijzondere omstandigheid, het gevolg van overmacht. Door de voucher aan te nemen, help je de reisaanbieder. Overigens is de reisaanbieder niet verplicht om eventuele andere reeds gemaakte kosten te vergoeden, zoals bijvoorbeeld een visum of inentingen.

Kan ik mijn pakketreis zelf annuleren?

Dat kan natuurlijk altijd, maar het is dan wel de vraag of je recht hebt op terugbetaling. Je zult dan aan moeten kunnen tonen dat de situatie op de plek van bestemming te gevaarlijk is, de kans op besmetting met het coronavirus te groot. Als je dat niet kunt aantonen heb je geen wettelijke reden tot annulering en betaal je annuleringskosten.

Een onveilig gevoel alleen is dan niet voldoende. Een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken is dat wel. Wanneer je zelf al twijfelt, kan het raadzaam zijn de beslissing nog even uit te stellen tot de touroperator zélf annuleert. Wanneer dat niet gebeurt, of er is geen negatief reisadvies van kracht, dan wil de aanbieder de reis misschien laten doorgaan onder grote veranderingen. Ook in dat geval heb je recht op je geld terug.

Stel dat ik op reis ben op het moment dat het virus opnieuw uitbreekt. Wat dan?

Een reisaanbieder is verplicht om je te helpen terug te keren naar huis. Zij moeten de kosten voor terugkeer of bijvoorbeeld eventuele hotelovernachtingen voor hun rekening nemen. Ook heb je recht op een teruggave van een deel van de reissom, wanneer de reis niet volledig afgemaakt heeft kunnen worden.