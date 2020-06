Op vakantie binnen Europa in coronatijd: hoe ziet dat eruit?

Goed nieuws voor zonaanbidders die hun tripje naar het buitenland deze zomer bijna aan hun neus voorbij zagen gaan. Het kabinet is van plan om het advies voor reizen naar de meeste Europese landen vanaf 15 juni te versoepelen. Maar naar welke landen mag je vanaf dat moment? En aan welke regels moet je je dan houden?

In Europa geldt nu nog een ‘oranje’ reisadvies. Dat betekent dat alle ‘niet-noodzakelijke reizen’, zoals vakanties en familiebezoeken, worden afgeraden. De verwachting is dat het reisadvies vanaf 15 juni in de meeste Europese landen wordt omgezet naar ‘geel’. Niet-noodzakelijke reizen mogen dan weer, al worden reizigers wel gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico’s op hun vakantiebestemming.

Algemene regels

Je kunt in principe dus op vakantie. Al zijn er wel regels waar je je op je vakantieadres aan moet houden. In alle landen zijn sowieso de algemene regels van kracht:

Was regelmatig je handen

Nies in je elleboog

Houd voldoende afstand

Maatregelen per vakantieland

In het overzicht hieronder zie je wanneer welk land haar grenzen weer openstelt voor buitenlandse toeristen. Daarnaast worden per land eventuele aanvullende maatregelen benoemd.

Duitsland

Duitsland heeft aangegeven de grenzen vanaf 15 juni weer op te stellen voor reizigers uit de EU. Net als in Nederland geldt ook bij onze oosterburen de regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. In het openbaar vervoer en in winkels is het dragen van een mondkapje verplicht.

Frankrijk

Ook Frankrijk is voornemens om de grenzen met andere Europese landen vanaf 15 juni weer te openen. Het is niet duidelijk of dat betekent dat toeristen dan meteen of later weer op grote schaal welkom zijn. Wel zijn sinds 2 juni de campings in vrijwel heel Frankrijk weer open. Onder voorwaarden zijn ook restaurants, bars en cafés weer open. In de regio Parijs geldt dat voorlopig alleen voor terrassen.

Spanje

Spanje opent vanaf 1 juli weer de grenzen voor buitenlandse toeristen. Vanaf dat moment hoeven reizigers die in Spanje aankomen niet langer twee weken in quarantaine. Er gelden wel maatregelen in het land om de gezondheid van zowel en toeristen als inwoners te beschermen. Zo mag er maar een bepaald aantal mensen tegelijk in restaurants, winkels en toeristische attracties.

Italië

Alle Italiaanse luchthavens zijn vanaf 3 juni weer open. “Alle regionale en internationale transfers zijn dan weer toegestaan”, verklaarde minister Paola De Micheli. In het land worden nog meer regels versoepeld. Ongeveer 90 procent van de kledingwinkels is weer opengegaan. Ook veel horecagelegenheden hebben de deuren weer geopend. Er gelden voor toeristen geen extra voorwaarden om het land binnen te komen.

Griekenland

Per 1 juli zijn buitenlandse toeristen weer welkom in heel Griekenland. Het land klimt momenteel langzaam uit de lockdown. Alle winkels, musea, hotels en andere openbare gelegenheden moeten eind deze maand weer open zijn. Een deel van de hotels en campings is 1 juni al weer open gegaan.

Alle reizigers worden bij aankomst in Griekenland getest op het coronavirus. In afwachting van de testuitslag, verblijf je één nacht in een quarantainehotel. Is de uitslag positief, dan moet je 14 dagen lang in verplichte quarantaine blijven. Bij een negatieve uitslag, moet je zeven dagen in zelfisolatie.

Daarnaast is het verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, taxi’s, ziekenhuizen, openbare ruimtes en winkels.

Toerisme in Nederland

Door de aangekondigde versoepeling van het reisadvies, zijn toeristen deze zomer ook weer welkom in Nederland. Alleen toeristen van buiten Europa moeten nog even geduld hebben. Het inreisverbod voor reizigers van buiten Europa wordt verlengd.

De hierboven genoemde genoemde maatregelen per land zijn gebaseerd op de huidige situatie. Mogelijk worden de maatregelen in de komende weken verder versoepeld.