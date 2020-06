Naar deze 12 Europese landen kun je per 15 juni weer op vakantie

Nederlanders kunnen – zoals het er nu naar uitziet – vanaf 15 juni weer op vakantie. Premier Rutte zei woensdagavond tijdens de persconferentie dat hij verwacht dat er vanaf 15 juni weer een geel reisadvies geldt voor 12 Europese landen.

Dat geldt onder andere voor populaire vakantiebestemmingen als Italië, Duitsland, België en alle landen van het Caribisch koninkrijk. Ook mogen we weer op vakantie naar Bulgarije, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië en Tsjechië.

Het reisadvies gaat van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s).

Per week anders

De hoop is dat daar een maand later ook landen als Oostenrijk, Frankrijk en Spanje aan worden toegevoegd. Ook het reisadvies voor de landen IJsland, Zwitserland, Liechtenstein, Cyprus, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië en Slowakije wordt “zodra mogelijk” aangepast naar geel. Daar wordt in de komende weken een besluit over genomen.

Turkije en Marokko

Reizen naar Zweden en het Verenigd Koninkrijk mogen voorlopig nog niet. Maar, benadrukt Rutte, “het beeld kan per week veranderen”. Het reisadvies voor alle landen buiten de EU- en Schengengebied blijft voorlopig op oranje staan. Dat geldt dus ook voor Turkije en Marokko.

Dit alles is dus onder voorbehoud, aldus Rutte. “Een geel reisadvies kan zo maar weer oranje worden. Dan moet je bij thuiskomst in quarantaine.” Vermijd vooral drukke clubs en andere drukke locaties, oftewel: “Ga wijs op reis”.

Er ligt veel verantwoordelijkheid bij de Nederlanders zelf, benadrukt Rutte. Vakantiegangers moeten zelf in de gaten houden wat de status is van hun vakantieland. Dat kan via Nederlandwereldwijd.nl.