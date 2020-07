Vanaf vrijdag heeft iedereen in Nederland schoolvakantie. Heb je nog geen plannen, maar wil je wel de hort op, dan doe je er goed aan te checken waar het zonnetje welig tiert.

Voor we van wal steken een belangrijke dienstmededeling. Check voor je besluit waar je heen gaat altijd het geldende reisadvies. Het coronavirus waart nog altijd rond en reizen wordt voor een aantal landen nog steeds afgeraden. Ga je tóch op vakantie naar het buitenland, hou je dan te allen tijde aan de in het land van bestemming geldende coronaregels.

Lees ook: Op vakantie naar het buitenland: de belangrijkste vragen beantwoord

Volgens Weer.nl kun je het beste zo zuidelijk mogelijk gaan, want “hoe zuidelijker je je in Europa bevindt, des te stabieler en warmer het zomerweer is. En blijft.” Dat is advies waar we iets aan hebben.

Regen, regen en nog eens regen

Om die opmerking extra kracht bij te zetten, bewijst Noorwegen zich de komende week de natste regio. De middagtemperatuur is daar ook niet om over naar huis te schrijven, waardes blijven ver onder de twintig graden steken. In buurland Zweden – waar code oranje geldt – is het op de meeste plaatsen wat droger en is het bovendien wat zonniger.

Lees ook: Op vakantie binnen Europa in coronatijd: hoe ziet dat eruit?

Wie van warme temperaturen houdt, moet ook niet naar IJsland. Nergens in Europa wordt het de komende week kouder. Vooral vrijdag en zaterdag worden bar en boos, met maximumtemperaturen van lokaal 4 graden boven nul. Na het weekend wordt het ietsje beter, omdat de wind afzwakt.

Landen waar het warm is

In Spanje daarentegen wordt het lokaal veertig graden, net als in Portugal. Voor de Spaanse costa’s geldt een prima temperatuurtje van zo’n 28 tot 33 graden. Ook in Frankrijk is het goed toeven. Reken op temperaturen tussen de 20 en 26 graden aan het begin van de week, maar de zomer doet in de loop van de week harder zijn best. Dan kan het lokaal zomaar 35 graden worden.

Lees ook: Reisverzekeraars veranderen dekking: tweede coronagolf voor eigen rekening

Wie de komende week naar Italië gaat, hoeft geen paraplu mee te nemen. Zeer plaatselijk valt er een bui, mogelijk mét onweer. Maar de zon heeft ook hier de overhand. Temperaturen die beginnen met een drie zijn eerder regel dan uitzondering. Datzelfde geldt ook voor Griekenland, overigens.