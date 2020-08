Nu steeds meer Europese vakantielanden op ‘oranje’ gaan, is driekwart van de Nederlanders voor een verplichte quarantaine voor reizigers die uit risicogebieden komen. Dat blijkt uit dinsdag uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 3.800 mensen.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigde eerder aan een verplichte quarantaine in te willen invoeren voor mensen die uit gebieden komen waar een oranje of rood reisadvies voor geldt. De Tweede Kamer stelde echter vraagtekens bij zo’n verplichting, onder meer omdat dat juridisch nu nog niet mogelijk is.

Lees ook: Forse kritiek op ‘niet te handhaven’ corona-aanpak minister De Jonge

‘Teugels moeten strakker’

Toch steunt 75 procent van de deelnemers aan het Wat vindt Nederland-panel het plan voor een verplichte quarantaine, desnoods op straffe van een boete. Voor bijna een kwart van de ondervraagden is het huidige beleid, met een dringende oproep om na aankomst tien dagen thuis te blijven, voldoende.

Er is veel kritiek op de manier waarop er nu wordt omgegaan met vakantiegangers die uit risicogebieden terugkeren. “Teveel mensen vinden het wel best en dus worden de besmettingskansen steeds groter”, stelt een deelnemer die zegt tot een risicogroep te behoren. “Voorkomen is beter dan niet meer kunnen genezen. Ik ben echt bang aan het worden, de teugels moeten strakker.”

Lees ook: Een op de zes nieuwe besmettingen is op vakantie opgelopen

Wettelijk nog niet mogelijk

Een verplichting is makkelijker gezegd dan gedaan. Op dit moment is het volgens de Wet publieke gezondheid alleen mogelijk om individuele personen in quarantaine te plaatsen. Omdat het daarbij om vrijheidsontneming gaat, is een gerechtelijke uitspraak nodig. Hele groepen verplichten thuis te blijven op basis van waar ze zijn geweest kan dus niet.

Het ministerie van Volksgezondheid kijkt nu samen met de GGD, het Openbaar Ministerie en burgemeesters naar manieren om toch thuisisolatie af te kunnen dwingen. Een verplichting kan in ieder geval een “stok achter de deur” zijn, legde De Jonge vorige week uit tijdens een extra persconferentie.

Wel of niet in quarantaine?

Maar is zo’n stok achter de deur ook echt nodig, want luisteren Nederlanders niet nu al naar het dringende advies van de overheid? Nou lang niet iedereen, zo blijkt uit het onderzoek van Wat vindt Nederland. Allereerst geeft ruim de helft (55 procent) van de mensen aan überhaupt niet naar het buitenland te gaan vanwege de wereldwijde corona-uitbraak.

Lees ook: Nederlanders brengen zomervakantie massaal door in eigen land

Van de landgenoten die wel de grens oversteken zegt ruim een op de zes vakantiegangers niet in quarantaine te gaan als ze vanuit een ‘oranje’ land terugkeren in Nederland. Dit terwijl het kabinet dus dringend vraagt om dat wél te doen. Nederlanders onder de dertig jaar zijn beduidend minder vaak bereid om thuis te blijven dan vijftigplussers.

Niet doorbetaald worden

Voor sommige mensen is het een kwestie van niet in quarantaine willen gaan, anderen zeggen niet thuis te kunnen blijven vanwege hun werk. Als het reisadvies tijdens een vakantie van geel naar oranje verandert, moet iemand in principe wel worden doorbetaald tijdens thuisisolatie, mits de werknemer snel weer terugkeert naar Nederland.

Dat verandert als iemand willens en wetens naar een risicogebied afreist: dan hoeft de werkgever niet door te betalen als de werknemer bij aankomst in quarantaine moet. Toch is een flinke meerderheid van het panel in het algemeen kritisch op mensen die in tijden van corona naar het buitenland op vakantie gaan.

Lees ook: Vakantiegangers uit ‘geel’ Spanje ontsnappen nét aan quarantaine: ‘Mooi op tijd’

‘Risico altijd voor reiziger’

Zeven op de tien deelnemers vindt namelijk dat reizigers tijdens de coronacrisis altijd zelf het risico moeten dragen. Zelfs als pas tijdens de vakantie het reisadvies wordt verscherpt naar oranje of rood zouden mensen geen recht moeten hebben op doorbetaling, vindt de meerderheid.

“De mensen zijn afgeraden om in het buitenland naar vakantie te gaan”, zegt een van de ondervraagden. “Als je het moeilijk vindt om een jaartje vakantie in buitenland over te slaan, moet je zelf voor de consequenties opdraaien en niet de werkgever daarmee lastig vallen.”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond