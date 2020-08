Steeds meer personen die positief testen op het coronavirus, lijken de ziekte opgelopen te hebben op vakantie. Afgelopen week raakten mogelijk 170 mensen besmet tijdens hun reis, meldt gezondheidsdienst RIVM dinsdag in een nieuwe corona-update.

Dat betekent dat zo’n 16 procent van alle mensen van wie bekend is waar ze het virus hebben opgelopen, dat waarschijnlijk in het buitenland heeft gedaan. Een week eerder was dat percentage nog 7 procent.

Besmet met corona op vakantie

De meeste besmette vakantiegangers zijn in de twee weken voor het begin van hun ziekte in Spanje, Frankrijk of Turkije geweest. Naast die drie populaire vakantiebestemmingen staan ook Duitsland en Hongarije hoog op de lijst wat betreft corona op vakantie.

Maandag kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje af voor heel Spanje en sommige regio’s in Frankrijk. Dat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar die gebieden worden afgeraden, daar vallen ook vakanties onder.

Besmettingen in thuissituatie

Wat in de afgelopen week niet veranderd is, is dat de meeste mensen het virus oplopen door contact met kennissen of vrienden. Volgens het RIVM raakt iets meer dan de helft van de mensen nog besmet in de thuissituatie, dus door gezinsleden en andere huisgenoten.

“Overige familie” is ook een belangrijke bron voor het virus. Bij zes nieuwe gevallen uit de afgelopen week hebben personen het coronavirus mogelijk opgelopen op school of kinderopvang. Verder blijken kroegen, feestjes en werkplekken in verhouding minder vaak bron van besmettingen te zijn, aldus de gezondheidsdienst.

