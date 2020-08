Het aantal personen dat afgelopen week positief testte op COVID-19 is gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Toen bleken 4013 mensen het virus onder de leden te hebben, afgelopen week waren dat er 425 minder. In totaal werden 3588 mensen positief getest.

Wel zijn er 84 patiënten met het virus opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 34 meer dan vorige week. Het aantal personen dat is gestorven aan het coronavirus is verdubbeld van 16 naar 32.

Het RIVM laat weten dat afgelopen week ruim 140.000 mensen zich hebben laten testen op het virus in de GGD teststraten. Dat zijn bijna 38.000 mensen meer dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen is deze week licht gedaald naar 2,5 procent. Het reproductiegetal ligt nog altijd rond de één.

Lees ook: Overheid roept op: laat je alleen testen op corona als je klachten hebt

Aantallen

Het RIVM laat weten dat niet alle gemelde patiënten in de afgelopen week positief zijn getest, in het ziekenhuis opgenomen of zijn overleden. Sommige patiënten worden later gemeld, waardoor cijfers van afgelopen weken soms nog aangevuld worden. Omdat niet alle mensen zich laten testen op het coronavirus ligt het werkelijk aantal besmettingen naar alle waarschijnlijkheid een stuk hoger.