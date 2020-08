We testen met z’n allen er flink op los en daarom is het een stuk drukker geworden bij de testlocaties van de GGD. Dat is een probleem voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de GGD. Daarom komen zij maandag met een oproep: laat je alleen testen bij klachten.

Niet alleen bij de testlocaties is de drukte toegenomen, ook bij de laboratoria waar onderzoekers moeten vaststellen of iemand inderdaad besmet is, is het druk. Hoewel het goed is dat mensen zich laten testen, is het voor veel locaties en laboratoria niet meer bij te houden.

De afgelopen week zijn veel meer tests uitgevoerd dan in voorgaande weken. Het aantal afspraken lag ongeveer veertig procent hoger dan in de week ervoor. “In sommige regio’s ging het zelfs nog sneller.” De oproep is niet alleen gericht aan burgers. Deze is ook gericht aan werkgevers en sportbonden die hun werknemers en atleten uit voorzorg laten testen op het virus.

Uitbreiden van testcapaciteit

Het ministerie van Volksgezondheid, de gezondheidsdiensten en de laboratoria zijn bezig om de capaciteit uit te breiden. Dit zodat tijdens het snotterseizoen meer mensen kunnen worden getest. Maar omdat dit nog niet klaar is, komt deze oproep “om personen mét klachten te kunnen blijven testen”.

Er lopen momenteel verschillende onderzoeken om te kijken in hoeverre en op welk moment testen zonder klachten zinvol is. Eén daarvan betreft het onderzoek naar reizigers die terugkeren uit oranje of rode gebieden.

Aan reizigers van bepaalde vluchten op Schiphol wordt de mogelijkheid geboden om zich te laten testen. Dit blijft mogelijk, maar de teststraat op Schiphol wordt beheerst opgeschaald. Dit zodat het testen daar niet ten koste gaat van de capaciteit die nodig is om te voldoen aan de testvraag van mensen met klachten.