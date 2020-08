Nu het reisadvies voor heel Spanje is aangescherpt, halen thuiskomers op Schiphol opgelucht adem. Als ze na middernacht waren aangekomen, hadden ze tien dagen in quarantaine moeten gaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag het advies voor heel Spanje opgevoerd, van geel naar oranje. Dit vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het populaire vakantieland. Ook voor delen van Frankrijk en Monaco is het reisadvies aangescherpt.

‘Heerlijke vakantie’

“Mooi op tijd”, lacht een man die net op Schiphol geland is na een vakantie in Murcia. “We hebben het de hele vakantie goed in de gaten gehouden”, vertelt de vakantieganger maandagavond aan Hart van Nederland. “Als het oranje was geworden, waren we zo snel mogelijk naar huis gekomen. Maar het was nog geel. Alleen straks niet meer, lazen we net.”

Veel verschil met Nederland zag hij niet op zijn vakantieadres, zegt hij. “Natuurlijk, je moet je mondkapjes op in de winkel en dat soort dingen. Maar de Spanjaarden houden zich er goed aan, dus eigenlijk hebben we er weinig van gemerkt.”

‘Een beetje K-U-T’

Alles gaat in Spanje goed volgens de regels, meent zijn vrouw. “Mondkapjes zijn op bepaalde plaatsen verplicht, maar dat weet je als je er heen gaat. Verder hebben we een heerlijke vakantie gehad. Wij zaten lekker afgezonderd, we hadden een eigen huis daar.”

“We zijn wel opgelucht”, vertelt een man die net terug is uit Valencia. “Wij zijn op tijd terug. Alleen een beetje K-U-T voor mensen die net zijn geland daar.” Volgens de vakantieganger houden de meeste mensen in Spanje goed rekening met elkaar. “Het grootste verschil is dat daar ook op straat veel mondkapjes worden gedragen. Ook was twee meter afstand in plaats van anderhalf.”