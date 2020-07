Edwin stond op punt naar 'oranje' Kroatië te gaan: 'Ik krijg nu mijn 1900 euro niet meer terug'

Voor veel toeristen die naar Kroatië zouden vliegen is het een flinke domper: dinsdagmiddag werd bekend dat het reisadvies voor het Balkanland weer op oranje is gezet. Edwin Huurdeman en zijn vrouw Jasna stonden op het punt om te vertrekken.

Voor het Schiedamse stel zijn de druiven extra zuur. Een eerder reisplan naar Montenegro ging niet door vanwege een oranje reisadvies, maar toen ze dinsdag op het vliegveld van Rotterdam stonden om naar Dubrovnik te vliegen kwam het nieuws binnen: ook Kroatië was nu oranje.

Lees ook: Weer populair vakantieland in het oranje: reisadvies aanscherpt voor Kroatië

Geen geld terug

“We waren al ingecheckt toen het nieuws kwam”, vertelt Edwin aan Hart van Nederland. De twee kozen ervoor om het advies van de overheid op te volgen en niet af te reizen naar hun vakantiebestemming. Dat ging niet zonder slag of stoot. “We moesten uitchecken en dus moesten ook onze koffers weer gevonden worden.”

Het is een flinke financiële strop voor de twee Schiedammers, want de 1.900 euro die ze aan hun vakantie hebben uitgegeven zien ze mogelijk niet meer terug. “Ik heb gebeld met Transavia en zij gaven aan dat we er zelf voor hebben gekozen om niet te vliegen omdat we hebben uitgecheckt. Dus krijgen we ons geld niet terug.”

Pakketreis of samengestelde reis?

Op dit moment zitten er mogelijk duizenden Nederlanders in Kroatië, schat ANVR-directeur Frank Oostdam. Vakantiegangers die naar Kroatië zijn afgereisd via een reisorganisatie kunnen terug naar huis worden gebracht als ze dat willen. Ook kunnen veel mensen die binnenkort naar het land af zouden reizen rekenen op een voucher, hun vlucht omboeken of geld terugkrijgen.

Dat geldt alleen voor toeristen met een pakketreis of samengestelde reis. “Bij een pakketreis is de reisorganisatie verantwoordelijk en bij een oranje reisadvies heeft een reiziger recht op kosteloos annuleren”, legt Oostdam uit.

Voor mensen die losse tickets direct bij een vliegtuigmaatschappij hebben gekocht ligt dat anders. “Bij een individueel ticket hangt het af van de voorwaarden van een luchtvaartmaatschappij of van je reisverzekering”, aldus de ANVR-directeur. “In veel gevallen zijn mensen hun geld dan kwijt.”

Wat als je een vakantie naar Kroatië hebt?

TUI Nederland heeft op dit moment zo’n 600 reizigers in Kroatië, van wie het merendeel met eigen vervoer ter plaatse is. “Reizigers die met eigen vervoer in Kroatië verblijven zullen wij dringend adviseren het land te verlaten”, aldus een woordvoerder van de reisorganisatie.

De reizigers die bij TUI een pakketreis boekten, worden naar verwachting woensdag of donderdag opgehaald. Mensen die alleen een vliegticket via de touroperator boekten kunnen ook van deze ophaalvlucht gebruik maken, aldus de woordvoerder.

Reizigers die via Sunweb een reis naar Kroatië hebben geboekt, worden volgens een woordvoerder zo snel mogelijk omgeboekt naar een andere bestemming. “Als mensen die al in Kroatië zitten terug naar huis willen, gaan we daar voor zorgen. Niet elke gast wil dat direct, dus het is niet zo dat ze nu verplicht weg moeten.”

Een woordvoerder van D-Reizen en VakantieXperts noemt het vooral vervelend voor de reizigers die nu te maken krijgen met de veranderde kleurcode. “De mensen die wij nu gaan omboeken, waren na een eerdere geannuleerde reis juist omgeboekt naar Kroatië.” Reizigers die via D-Reizen in Kroatië op vakantie zijn kunnen ook rekenen op repatriëring.

Mensen die in Kroatië zijn, worden door het ministerie “dringend” verzocht bij terugkeer veertien dagen in quarantaine te gaan. De besmettingsgraad in het Balkanland met vier miljoen inwoners is volgens het ministerie toegenomen.

Redactie/ANP