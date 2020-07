Weer populair vakantieland in het oranje: reisadvies aanscherpt voor Kroatië

Vakantiereizen naar heel Kroatië worden weer ontraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land is in het reisadvies van code geel naar oranje gegaan.

De besmettingsgraad van het coronavirus is in het populaire vakantieland toegenomen, aldus het ministerie. “Reis alleen naar Kroatië als dat noodzakelijk is.” Vakantiereizen vallen daar niet onder.

Reisadvies #Kroatië: Op dit moment is in Kroatië de besmettingsgraad van het coronavirus toegenomen. De kleurcode van het land is daarom aan gepast van ‘geel’ naar ‘oranje’. Reis alleen naar Kroatië als dat noodzakelijk is. Meer informatie: https://t.co/NTeyj9FFVp pic.twitter.com/Vkht6TPdDW — 24/7 BZ (@247BZ) July 21, 2020

Thuisquarantaine

In de afgelopen weken werd het reisadvies voor verschillende populaire vakantielanden in Europa al aangescherpt van geel naar oranje. Het oranje reisadvies geldt naast Kroatië nu in aantal populaire vakantielanden, waaronder Ierland, Zweden, Bulgarije en in bepaalde regio’s van Spanje en Portugal.

Nederlanders die terugkomen van vakantie in een ‘oranje’ gebied worden dringend gevraagd om bij thuiskomst twee weken in quarantaine te gaan.

ANP/Redactie