Ze is er behoorlijk nuchter onder, maar de 78-jarige vrouw uit het Zeeuwse Kapelle bij wie woensdag zwaar illegaal vuurwerk ontplofte, beseft het maar al te goed: had het heel anders kunnen aflopen. “Het was een gigantisch vuur.”

De dame, die anoniem wil blijven, loopt woensdagavond rond 19.00 uur richting de voordeur, omdat er aangeklopt werd. Net voordat ze de gang op wil lopen, ziet ze enorme een vuurzee. “En veel rookontwikkeling”, vertelt de vrouw aan Hart van Nederland. “Mijn hele kamer zat vol met rook. Het was een gigantisch vuur.”

Lees ook: Onverlaten gooien stuk zwaar vuurwerk door brievenbus van 78-jarige vrouw in Kapelle

‘Net zo zwaar als handgranaat’

De politie gaat ervan uit dat het explosief een ‘cobra’ was. “Zo’n cobra kun je vergelijken met een handgranaat, het is zwaar illegaal vuurwerk”, aldus politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. “Als het ontploft kan dat ernstige lichamelijke schade veroorzaken.”

Heel erg ondersteboven is de bewoonster er niet van. “Ik ben niet heel erg geschrokken. Ik ben niet zo schrikkerig.” De Zeeuwse beseft wel dat het anders had kunnen aflopen. “Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het is idioot. Als ik hier in de gang had gestaan, was ik er niet meer geweest.”

Lees ook: Politie vindt zelfgemaakte bom en 342 cobra’s in Amsterdamse kelderbox

Brievenbus weggeblazen

Hoe krachtig het illegale vuurwerk is blijkt ook wel uit het verhaal van haar buurman. “De brievenbus lag bij mij op de oprit en is tegen mijn auto aan geknald. Dat is een meter of tien verderop”. Het geeft volgens hem aan hoe groot die explosie is geweest. “Wie haalt dat nou in zijn hoofd?”, verzucht de man.

Het lijkt erop dat de dader of daders de bewoonster naar de voordeur wilden lokken en dat dan het explosief zou moeten ontploffen. De politie gaat dan ook uit van een poging tot zware mishandeling, laat Uytdehage weten.

‘Uit de hand gelopen kattenkwaad’

Wie er achter de vuurwerkbom zit of zitten, is nog volstrekt onduidelijk. De buurman gaat uit van “uit de hand gelopen kattenkwaad”. Dat is ook wat burgemeester Fons Naterop denkt. “Ik zie het als doorgeslagen baldadigheid, maar dit kan natuurlijk niet. Wat men gedaan heeft, is volstrekt onverantwoord.”

Lees ook: Burgemeester wijst naar ouders na vuurwerkrellen Velsen-Noord: ‘Vraag je af: waar was mijn kind?’

De burgervader doet een beroep op ouders. “Neem je verantwoordelijkheid. Als ouders weten dat cobra’s dit veroorzaken, roep ik hen op: ga het gesprek aan zodat jongeren dit niet doen.”