Een dag na de vuurwerkrellen in Velsen-Noord is de onrust het gesprek van de dag in het Noord-Hollandse dorp. Inwoners zijn geschrokken dat het zo erg uit de hand kon lopen. Toch is een jeugdwerker minder verbaasd.

De jongeren gingen maandag rond 17.00 uur de straat op na een oproep op sociale media. Hoewel het bericht onder druk van de politie was ingetrokken, kon niet worden voorkomen dat er alsnog relschoppers met zwaar vuurwerk door de straten trokken. Ze vernielden onder andere auto’s en ruiten. Ook werd er vuurwerk bij een supermarkt naar binnen gegooid.

‘Wij tolereren dit niet’

Hulpverleners werden bekogeld met illegaal vuurwerk, flessen en stenen, waarna de Mobiele Eenheid (ME) er aan te pas moest komen.¬†Burgemeester Frank Dales vaardigde een noodbevel uit. “Er is echt alles op alles gezet om de orde weer zo snel mogelijk te herstellen,” legt hij uit aan Hart van Nederland.¬†Uiteindelijk was de rust rond 22.00 uur wedergekeerd.

“Dit kennen wij niet hier in Velsen,” blikt Dales een dag later terug op de ongeregeldheden. “Wij tolereren dit ook absoluut niet in deze gemeente. Dat zie en hoor ik ook van inwoners op social media.” Volgens de burgervader zijn de relschoppers “echt over een grens gegaan” en moeten ze dat niet nog een keer proberen, waarschuwt hij.

‘Ze kunnen hun ei niet kwijt’

Een jeugdwerker in het dorp vindt het echter niet terecht dat de jongeren nu als “boze boeman” worden weggezet. Hij vindt namelijk dat de gemeente ook schuldig is aan de rellen. “Voor de jeugd is er niets meer hier,” legt de Velsenaar uit. “Ze kunnen hun verhaal en hun ei niet kwijt.”

Vroeger was er volgens hem nog een buurthuis en werden er speciale avonden georganiseerd voor jongeren. “Toen waren er nooit problemen,” zegt de man schouderophalend. “Maar jongeren kunnen nu geen kant op. Er is geen jeugdhonk waar ze even gezellig met elkaar kunnen praten. Er is geen ruimte.”

Te veel bezuinigd?

Hij is dan ook niet verbaasd over het gedrag van de tieners. “Die jongelui kunnen niets en dat ze dan wat vuurwerk afsteken: dat deden wij vroeger ook.” Hij verzucht: “Ach, als dat het nou is.” Hij vindt dat de gemeente “eerst naar z’n eigen moet kijken”. “Je kunt alles wel tegenwerken, maar geef de jeugd ook de ruimte.”

Burgemeester Dales erkent dat er de afgelopen jaren is bezuinigd, “net als in iedere gemeente”. Hij stelt echter dat er de afgelopen periode in Velsen “juist heel veel” jongerenactiviteiten zijn georganiseerd, zowel binnen als buiten. “Met een goede intentie kun je hier een leuke tijd hebben,” is zijn boodschap. “Je hoeft je echt niet te vervelen.”

Beroep op ouders

De burgervader wijst naar de ouders van de onruststokers. “Het ging om zo’n veertig jongeren, voornamelijk minderjarigen. En dan denk ik ook: het gaat om zo’n veertig gezinnen waarvan een kind maandagavond tussen 17.00 en 20.30 uur niet thuis was.”

“Ik doe een beroep op die ouders om zich af te vragen: “Waar is mijn kind?’,” vervolgt hij. “Vraag: ‘Waar was jij en wat was je aan het doen?'” Dales roept de ouders op om hun kroost de komende dagen ‘s avonds binnen te houden. “Het zijn natuurlijk allemaal schatjes als ze thuis zijn, maar buiten jutten ze elkaar op en zijn ze oncontroleerbaar.”

Bij de vuurwerkrellen werd een 15-jarige jongen uit Velsen-Noord opgepakt omdat hij illegaal vuurwerk bij zich had en ook afstak. De tiener is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.