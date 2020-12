Heemskerk en Beverwijk voorbereid op mogelijke vuurwerkrellen

Heemskerk en Beverwijk bereiden zich voor op mogelijke vuurwerkrellen na een oproep op sociale media. In het bericht wordt gevraagd woensdagavond om 20.00 uur in beide plaatsen door de buurten te trekken met vuurwerk als protest tegen het verbod hierop tijdens de jaarwisseling.

Maandagavond liep het uit de hand in de nabijgelegen plaats Velsen-Noord, waar een groep van zo’n veertig jongeren de politie bekogelde met zwaar illegaal vuurwerk en glas. Ook vernielden ze een aantal hekken, verkeersborden en een kerstboom en werd vuurwerk bij een supermarkt naar binnen gegooid. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid eraan te pas komen om een einde te maken aan de onrust.

Harde kern jongeren

Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk roept mensen op weg te blijven van de actie en vooral niet te gaan kijken. Het lijkt erop dat de actie uit gaat van een harde kern jongeren, aldus zijn woordvoerster.

Ook de gemeente Heemskerk is op de hoogte, laat een woordvoerster weten. “De politie neemt maatregelen om hierop voorbereid te zijn. Uiteraard hebben we contact hierover met onze buurgemeenten.”

‘Laat politie zien dat je het niet met regels eens bent’

In de oproep, die te zien is op de site van NH Nieuws, wordt gemeld dat het verzamelpunt is op het Europaplein in Heemskerk. Verder staat er onder meer: “Laat zien dat onze buurt gekker is dan IJmuiden en Velsen-Noord”, “Neem al jullie vuurwerk mee”, “En laat de politie zien dat je het niet met de regels eens bent”.

ANP