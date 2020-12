Hilversumse vuurwerkjeugd slaat man die hondjes uitlaat tanden uit zijn mond

Een 47-jarige man loopt donderdagavond flinke verwondingen op als hij het aan de stok krijgt met vuurwerk-afstekende jeugd. Hij laat op dat moment zijn hondjes uit aan de Augustinushof in Hilversumse wijk Kerkelanden.

De man ziet drie jongeren vuurwerk afsteken op het nabij gelegen schoolplein. Hij zegt hier iets van en dit schiet bij de jongeren het verkeerde keelgat in. Het drietal takelt hem flink toe en slaan zelfs een aantal tanden uit zijn mond.

Tsunami van scheldwoorden

Voordat de jongeren fysiek worden, storten zij eerst ‘een tsunami van scheldwoorden’ over hem uit. Ze beginnen ook vuurwerk naar hem te gooien. Daarna slaat een van de jongeren de man op zijn kin. Een aantal van zijn tanden breken hierbij af.

Lees ook: Jongen (17) zit vast voor oproepen tot rellen in Zeeland

De politie roept mensen op om uit te kijken naar de dader. Hij is na zijn aanval meteen weggerend. Het gaat om een jongeman met een licht getinte huid van tussen de 16 en 18 jaar oud. De jongen is dun en tussen de 1.70 en 1.75 meter lang. Iets gezien of gehoord? Bel dan naar 0900-8844. Informatie anoniem doorgeven kan ook via 0800-7000.