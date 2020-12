Jongen (17) zit vast voor oproepen tot rellen in Zeeland

De politie heeft dinsdagavond in het Zeeuwse Oostdijk een jongen van zeventien jaar aangehouden wegens opruiing. De tiener zou op social media hebben opgeroepen tot rellen op Walcheren.

De afgelopen twee avonden was het onrustig in Zeeland. Maandagavond trokken tientallen jongeren na de toespraak van premier Mark Rutte naar het stadhuis in Vlissingen. Ze bekogelden het pand met zwaar vuurwerk. De ingang raakte flink beschadigd.

Onrustig in Oost-Souburg

Dinsdagavond had de politie in het naburige Oost-Souburg haar handen vol aan een groep van ongeveer vijftig onruststokers. Zo werd er een container bij een school in brand gestoken en ook werden er ruiten in de buurt van een sporthal ingegooid.

Tien jongeren kregen een coronaboete omdat ze geen anderhalve meter afstand hielden. Twee relschoppers werden opgepakt: één voor het afsteken van vuurwerk, de ander wegens baldadigheid. Beiden worden woensdag verhoord.

Oproep op social media

De politie had eerder op dinsdag een oproep op social media voorbij zien komen voor rellen in Oost-Souburg. Ook voorafgaand aan de ongeregeldheden in Vlissingen gingen er soortgelijke berichten rond op het internet.

De politie onderzoekt of de opgepakte tiener uit Oostdijk iets te maken met de oproep voor rellen in Vlissingen. Hij zit nog vast en wordt woensdag verhoord.

Na zijn arrestatie heeft de politie dinsdagavond twee panden in de gemeente Reimerswaal, waar Oostdijk onder valt, doorzocht. Daarbij werd 22 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden. Het explosieve materiaal is in beslag genomen.

