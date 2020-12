Gemeentehuis in Vlissingen bestookt met vuurwerk door rellende jongeren

Het gemeentehuis in Vlissingen is maandagavond bestookt met onder andere vuurwerk. De ingang is daarbij zwaar beschadigd geraakt, meldt burgemeester Bas van den Tillaar. Op beelden op sociale media is te zien dat er onder meer zwaar vuurwerk wordt afgestoken. Ook was er een ontploffing bij het stadhuis.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

De rellen begonnen na de coronatoespraak van premier Mark Rutte. “Heftige beelden van het gemeentehuisplein. Ingang gemeentehuis zwaar beschadigd. Pure vernielzucht, verwerpelijk!”, schreef Van den Tillaar op Twitter. “Ik roep iedereen op die maar iets gezien heeft dit te melden bij de politie!”

(Tekst gaat verder onder tweet)

Op deze video is duidelijk te zien dat een man met een baksteen de ruit van een deur bij het stadhuis van #Vlissingen probeert te vernielen. Ook werd er met zwaar vuurwerk geprobeerd de deur te ontzetten. #Zeeland #lockdown pic.twitter.com/LD2u34MXV8 — 112Vlissingen-Souburg.nl (@112V_S) December 14, 2020

Volgens Omroep Zeeland werd het rond 20.00 uur onrustig op en rond het Stadhuisplein toen tientallen jongeren daar samen kwamen. De politie liet aan de regionale omroep weten het anderhalf uur later weer rustig was in de omgeving van het gemeentehuis van de Zeeuwse stad.

‘Kabinet gaat echt te ver’

Volgens de omroep ging maandagmiddag in verschillende appgroepen en op social media de oproep rond om in Vlissingen te gaan rellen. “Laat je horen en pak je vrijheid terug. Kabinet gaat nu echt te ver!!!”, viel er in de oproep te lezen.

Lees ook: Rutte: Nederland gaat voor zeker vijf weken op slot, sombere feestdagen op komst

Tekst: ANP

Beeld: Provicom