Onverlaten gooien stuk zwaar vuurwerk door brievenbus van 78-jarige vrouw in Kapelle

Een 78-jarige vrouw in Kapelle is woensdagavond opgeschrikt door een flinke knal in haar woning aan de Coxstraat in de Zeeuwse plaats.

Op een zeker moment werd er bij de vrouw aangeklopt en op het moment dat ze de hal inloopt om de deur te openen, wordt er een stuk zwaar vuurwerk door de brievenbus gegooid. Met alle gevolgen van dien.

Ravage in de hal

De ontploffing zorgt voor flinke schade aan de hal van de woning. Door de knal vlogen de ramen bij de voordeur uit het kozijn. In de hal is het een ravage. Na onderzoek blijkt dat er een cobra 6 door de brievenbus is gegooid. De knal die zo’n stuk vuurwerk veroorzaakt, is te vergelijken met een kleine handgranaat. Ook vóór het vuurwerkverbod van dit jaar was dat soort knalvuurwerk verboden in Nederland.

De politie in Kapelle reageert verbijsterd op Instagram: “Wat hadden de gevolgen wel niet kunnen zijn als deze mevrouw eerder de hal in was gelopen…” Het is nog onduidelijk wie deze daad op zijn geweten heeft. Na onderzoek blijkt dat de dader(s) is of zijn waarschijnlijk gevlucht via het pad tussen de Coxstraat en Elstarstraat richting ‘het parkje’. Tijdens de vlucht verliest de vermoedelijke dader waarschijnlijk nog een cobra 6 en een set Apple AirPods.

Politie aan de deur

De politie onderzoekt de zaak en roept de dader(s) op zich te melden bij het politiebureau in Goes. Het alternatief volgens de politie is dat zij “aan de deur van de daders komen”.

Beeld: Politie Kapelle