Politie vindt zelfgemaakte bom en 342 cobra's in Amsterdamse kelderbox

De politie heeft maandag een ‘zeer grote hoeveelheid’ zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen bij een woning in Amsterdam. Een 17-jarige inwoner uit de stad is aangehouden vanwege de vondst.

Het illegale vuurwerk werd aangetroffen in een kelderbox aan de Derde Wittenburgerdwarsstraat. Tijdens de doorzoeking een zelfgemaakte vuurwerkbom, 342 cobra’s en twaalf mortieren gevonden. De Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen bij de doorzoeking.

Agenten kregen de kelderbox in het vizier na een tip dat er mogelijk vuurwerk lag opgeslagen. De bom is afgevoerd en later tot ontploffing gebracht door de EOD. De 17-jarige verdachte zit nog vast.

Tekst & Beeld: ANP