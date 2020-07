In Assen klonk woensdagmiddag een daverend applaus voor iedere gearresteerde boer die werd vrijgelaten door de politie. Zo’n zes uur zaten de boeren vast. “Het is idioot dat mensen bij demonstraties worden opgepakt op privéterrein.”

De politie pakte woensdagochtend in totaal 63 boeren op in het Wijster. Aan het eind van de middag waren alle actievoerders weer vrijgelaten, maar ze krijgen wel een hoge boete. Onder de arrestanten waren ook zeven minderjarigen, de kinderen worden doorverwezen naar Bureau Halt.

Een van de vrijgelaten boeren stelt nuchter dat het prima te doen was in het politiebureau. “Ik heb brood gekregen, koffie. Het hok was een beetje klein, maar ja”, zegt hij schouderophalend tegen Hart van Nederland. Dat hij is opgepakt, vindt hij “waardeloos”.

‘Punt was al gemaakt’

“We hadden onze actie op dat moment ook al afgeblazen, ons punt was gemaakt”, vervolgt hij. Volgens de boer werd er vlak voor de arrestatie een constructief gesprek gevoerd met agenten in burger van de Mobiele Eenheid, maar dat mocht niet baten. “We zouden nog even koffiedrinken op privéterrein en dan zou ieder zijns weegs gaan, dus dit had niet gehoeven.”

Alle boeren die werden gearresteerd krijgen een boete van 390 euro wegens overtreding van het demonstratieverbod dat geldt in de noordelijke provincies. Maar de boer is niet van plan om die te betalen. “Ik ga mijn boete aanvechten. Ik was met mijn werkbus, dus ik betaal niks. Ze schrijven maar op wat ze willen.”

Geschrokken van aanhouding

Een gearresteerde sympathisant verklaart hetzelfde aan Hart van Nederland, ook zij peinst er niet over haar boete te betalen. Bovendien was ze helemaal niet aan het demonstreren, stelt ze. “Ik kwam koffie brengen, dus ik vond niet dat ik iets heel verkeerds deed.” Ze vond het wel bijzonder, een kring agenten om haar heen. “Ze waren vriendelijk, maar ik ben er wel van geschrokken.”

Ze is blij weer vrij te zijn, maar zegt het niet slecht te hebben gehad in de uren dat ze vast zat. “Het was binnen best gezellig hoor. We kregen koffie en we hebben lol gehad. Maar we hebben er wel zes uur gezeten, volgens mij is het niet helemaal de bedoeling dat het zo lang zou duren.”

‘Meer acties op komst’

Woordvoerster Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force noemt het idioot dat mensen bij demonstraties worden opgepakt op privéterrein. “Ik vindt het ongelooflijk dat er een verbod is.” Ze zegt in “heel veel appgroepen” de oproep voorbij te zien komen om steun te betuigen aan de boeren die hebben vastgezeten. “Dat vind ik enorm mooi.”

Volgens Van Keimpema is het nog niet gedaan met de boerenacties. “Donderdag dient het kort geding in Groningen tegen het besluit van de veiligheidsregio om demonstraties te verbieden.” Maar de wilde acties zullen doorgaan, verzekert ze. “Ook in de rest van Nederland kunnen acties worden verwacht. Daar is geen verbod en mogen trekkers gewoon de weg op.”