Opgepakte boer: 'Iedereen bij mijn bedrijf is opgepakt, ook de kinderen'

Bij de boerenprotesten in het Drentse Wijster zijn vanmorgen vijftig mensen opgepakt. Een van hen is de eigenaar van het loonbedrijf waar de boeren zich verzamelden, nadat ze eerst afvalverwerker Attero hadden bezet.

“Ik zit nu zelf ook op het bureau. Alle mensen die bij mijn bedrijf rondliepen zijn opgepakt, inclusief kinderen van een jaar of twaalf”, vertelt de eigenaar aan Hart van Nederland. De arrestanten zitten nu op het politiebureau in Assen. Volgens de opgepakte boer zijn er in elk geval een stuk of drie à vier kinderen meegenomen.

De politie laat weten dit nog niet te kunnen bevestigen en zoekt het nog uit.

Hamburgers eten

De boeren verzamelden zich rond negen uur op het terrein van het loonbedrijf in Wijster. “Ze hadden een pauze ingelast en waren bij ons hamburgers aan het eten. Maar toen greep de ME in en kwamen hier met een compleet arrestatieteam. Toen dachten we: dit is wel serieus.”

Iedereen is meegenomen, ook mensen die niet bij de actie betrokken waren. Mijn vrouw is hier ook. Ze was buiten de paarden aan het voeren, maar ze hebben haar ook meegenomen”, vertelt de eigenaar van het loonbedrijf in Wijster.

Hij zit nu samen met de andere opgepakte mensen vast. Ze wachten op wat komen gaat. “Ik weet niet hoe ze zo’n hok noemen. Als ik naar boven kijk, zie ik de lucht. Maar om heen zie ik allemaal ijzer. Stuk voor stuk halen ze ons eruit en dan zien we het wel. Ze zullen wel wat vragen te stellen hebben, ik weet het ook niet.”

Signaal afgeven

Volgens de loonbedrijfeigenaar zijn er geen gekke dingen gebeurd tijdens de protesten. “Ik heb meer het idee dat er een signaal afgegeven moet worden door een aantal burgemeesters.”

De eigenaar zegt dat sommige opgepakte boeren ‘een beetje heet in de kop zijn’ inmiddels. “Ze vinden dat dit ook wel op een andere manier had gekund, dat ben ik ook wel met ze eens.” De aanhoudingen gebeurden volgens hem wel zonder geweld.