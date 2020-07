Een paar honderd sympathisanten hebben zich woensdagmiddag verzameld bij het politiebureau in Assen, om de boeren te steunen die eerder werden opgepakt door de politie. Inmiddels zijn alle boeren weer vrijgelaten. Verslaggever Anne Kruijsen meldt dat boeren die het politiebureau verlaten, door de menigte als helden worden onthaald.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Arrestaties in Wijster

Woensdagochtend arresteerde de politie 57 boeren tijdens een demonstratie in Wijster. Zij blokkeerden daar de toegang naar afvalverwerkingsbedrijf Attero, omdat dit bedrijf volgens hen de grootste uitstoter van stikstof is. De opgepakte boeren hangt een boete van 390 euro per persoon boven het hoofd.

Lees ook: ‘Iedereen bij mijn bedrijf is opgepakt, ook de kinderen’

Ook werden er vijf minderjarigen gearresteerd, zij worden doorverwezen naar Bureau HALT. Een van de opgepakte boeren zei eerder tegen Hart van Nederland dat alle mensen die bij zijn bedrijf rondliepen zijn opgepakt, “inclusief kinderen van een jaar of twaalf”.

Naast de boeren die werden aangehouden, werden 29 bestuurders van trekkers en andere voertuigen bekeurd. Ook zij krijgen een boete van 390 euro wegens overtreding van het demonstratieverbod dat in de noordelijke provincies geldt.

Boeren en sympathisanten demonstreren bij politiebureau Assen

Na de arrestaties heeft Farmers Defence Force een melding van een demonstratie gedaan bij burgemeester Marco Out van Assen. “Vanaf dat moment hebben we opgeroepen om hier naartoe te komen”, zegt woordvoerster Sieta van Keimpema van de boerenactiegroep. “Het staat al aardig vol. Er komen nog steeds mensen aan. We zijn met honderden hier.”

(Tekst gaat verder onder tweet)

Rode linten zijn net verplaatst. Er is nu meer dan genoeg ruimte voor NÓG MEER BOEREN!! #Assen #boerenprotest pic.twitter.com/35jATqU1HX — Simon Bamischijf 🚜🇳🇱 #TeamMensEnDier (@KarpermanNL) July 8, 2020

Farmers Defence Force wil de gearresteerde boeren steunen. “Er zitten nog steeds mensen vast, onder hen een jongetje dat jonger is dan tien jaar”, aldus Van Keimpema. “Ze hebben inmiddels ook weer mensen laten gaan, onder andere een minderjarig meisje.”

Lees ook: Arrestaties en boetes na boerendemonstratie Wijster

Protest moet niet escaleren

De woordvoerster benadrukt dat het protest vreedzaam moet verlopen. “De sfeer is gemoedelijk, we willen ook niet dat het escaleert. We zijn hier om de mensen die zijn opgepakt te steunen. Zodra zij worden vrijgelaten, gaan wij ook weer weg.”

Eerder op de dag werd het politiebureau van Assen afgezet met politiebusjes. Ook is de toegang naar het gebouw afgezet met linten. Op deze manier probeert de politie te voorkomen dat protesterende boeren en sympathisanten dicht bij het bureau kunnen komen.