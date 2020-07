De politie heeft vijftig in Wijster protesterende boeren aangehouden. De boeren krijgen een boete van 390 euro.

Tientallen boeren blokkeerden woensdagochtend de toegang naar het afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster, omdat deze afvalverwerker volgens de boeren de grootste stikstofuitstoter van Drenthe is. Vijftig deelnemers zijn vervolgens aangehouden door de politie en zijn in een 28-persoons cellenbus naar het politiebureau gebracht. Vanuit de arrestantenbus klonk een luid gebonk tegen ramen en wanden als protest tegen de arrestatie.

Sympathisanten van de aangehouden boeren zijn naar Wijster gekomen en trokken vervolgens ook naar het politiebureau in Assen om steun te betuigen. De weg naar het bureau is inmiddels afgesloten en er is veel politie op de been.

Volgens de boeren en de politie zijn er nog meer boeren onderweg naar Assen.