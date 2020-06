Volgende week barst de zomer echt los. Met volop zonneschijn kunnen de temperaturen flink de pan uitrijzen. Volgens Weer.nl kan Nederland zich opmaken voor warm zomerweer en een hittegolf wordt niet uitgesloten.

We zetten langzaam maar zeker een punt achter een wisselvallige, vrij benauwde periode met van die plaatselijke stortbuien. In Vlissingen werd woensdag zelfs een etmaalrecord geregistreerd. In krap een half uur viel daar bijna 60 mm neerslag. Normaal gesproken valt er in heel juni 67 mm neerslag.

Vanaf vandaag is het typisch juni-weer. Helemaal droog houden we het overigens nog niet. Lokaal kan er nog een bui vallen, ook dit weekend kan het nog nat gaan worden. Als het gaat regenen zullen dat ten opzichte van eerder deze week lichte buitjes zijn.

Verder gaan we de zon een stuk meer zien dit weekend. Alleen deze zondag, Vaderdag, is er misschien wat meer bewolking, wanneer vanuit het westen een zwakke storing passeert. Hierdoor kan er vooral in het westen een buitje vallen.

‘Gewoon’ warm

De komende dagen is het ‘gewoon’ warm in ons land. Met de zuidwestelijke wind, meestal matig en aan de kust soms vrij krachtig (windkracht 5), stroomt de warme lucht ons land binnen. Met hulp van zonnige perioden wordt het tussen de 20 en 24 graden. Dat is maar iets warmer dan normaal is voor deze periode van juni. Normaal liggen de temperaturen tussen de 18 en 23 graden.

Maandag bouwt zich boven ons land een hogedrukgebied op. Dinsdag wordt dit boven Duitsland verwacht. Het zorgt voor droog en zonnig zomerweer. De wind draait uiteindelijk naar oostelijke richtingen en voert steeds warmere lucht aan. Dinsdag wordt het in het zuiden al 29 graden, maar nog heter is het naar verwachting woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Er stroomt dan hete lucht vanuit het Middellandse Zeegebied het land in. De maximumtemperaturen kunnen dan op grote schaal boven 30 graden uitkomen. Vooral in het zuidoosten is een graad of 33 niet uitgesloten. Het hangt van het de zeewind af of het ook langs de westkust zo heet wordt. Als de zeewind uitblijft – of pas later op de dag (even) invalt – kan de temperatuur ook langs de kust de 30-gradengrens overschrijden.

Wanneer spreken we over een hittegolf?

Een hittegolf is een aaneengesloten periode van ten minste vijf zomerse dagen (25 graden of warmer). Met in die periode minstens drie tropische dagen (30 graden of warmer). Die tropische dagen hoeven niet achter elkaar voor te komen. Als het in De Bilt lukt, wordt van een officiële hittegolf gesproken. Als het op andere KNMI-meetpunten in het land tot een hittegolf komt, spreken we over een regionale of lokale hittegolf.

Op de officiële weerstations in Eindhoven, Volkel, Arcen, Ell en Maastricht waren er in de zomer van vorig jaar maar liefst drie hittegolven. De eerste hittegolf duurde van 23 juni tot en met 30 juni, de tweede was van 22 juli tot en met 26 juli (met die extreme hitte: op 25 juli werd het ruim 40 graden) en de derde hittegolf was van 22 augustus tot en met 28 augustus.

Via Weer.nl