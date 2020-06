Woningen, kelders en tunnels ondergelopen door hevige regenval Zeeland

Het noodweer dat woensdag aan het eind van de middag over Zeeland trok, leidt tot wateroverlast. Zo zijn er woningen, kelders en tunnels ondergelopen.

In de binnenstad van Vlissingen liep een woongebouw aan de Nieuwstraat vol water. Daardoor moesten zestien huizen worden ontruimd. De stroom is tijdelijk afgesloten, aldus de Veiligheidsregio Zeeland.

Leegpompen

Bij de brandweer kwamen in korte tijd ruim vijftig meldingen binnen over onder meer ondergelopen kelders en kruipruimtes. De meeste meldingen kwamen van Walcheren. Medewerkers van de gemeente Vlissingen en de brandweer zijn druk bezig met het leegpompen van ondergelopen ruimtes.

In een krap half uurtje viel bijna 60 mm neerslag. Normaal gesproken valt er in heel juni 67 mm neerslag, meldt weer.nl. Bij een aantal winkels in Vlissingen kwam het water naar binnen. Ook bij de Gemeente Vlissingen zijn veel meldingen was wateroverlast. Deze laat weten zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.

Luchtbed

Het was niet alleen kommer en kwel in Vlissingen. Een enkeling wist het er het beste van te maken. Op sociale media gaan er beelden rond van een man die op een luchtbedje door de straat drijft. Dit terwijl het nog steeds met bakken uit de lucht komt.

Rachida Naimi stuurde deze video door. Zo kan het dus ook ­čśë #codegeel #vlissingen pic.twitter.com/RUccYIfOPe — Simone Vogel (@simone_vogel) June 17, 2020

Putdeksels

De Nieuw Bonedijkelaan is korte tijd afgesloten geweest omdat de putdeksels naar boven kwamen. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties. Inmiddels is de straat weer vrijgegeven. In de Nieuwstraat werd rond 17.50 uur als gevolg van wateroverlast een stroomstoring gemeld. De brandweer en netbeheerder zijn hier ter plaatse. Hoelang de storing nog gaat duren is onbekend.

Rond 18.00 uur rukte de brandweer van Arnemuiden uit naar de Molendijk in Nieuw- en Sint Joosland. Hier was volgens de melding ook sprake van wateroverlast.

Code Geel

De zware buien blijven voorlopig boven Zeeland hangen, waardoor op dit moment plaatselijk meer regen valt dan in een hele maand in juni. Vanavond vallen ook in het zuiden en oosten buien. In de loop van de avond trekken deze naar het midden van het land, waardoor op meer plaatsen wateroverlast ontstaat. Ook morgen worden plaatselijk onweersbuien verwacht.

Regen, onweer en op sommige plekken ook hagel. Het gaat flink tekeer momenteel en daarom geldt code geel in het zuidwesten, zuiden en oosten van het land. Moet je nog de weg op? Rijd voorzichtig en check: https://t.co/ILZccdLTi9 pic.twitter.com/LGOjwCYe6M — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 17, 2020

Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Drenthe, Overijssel en Limburg  code geel afgekondigd. Lokaal kan er veel regen vallen in korte tijd. Dit kan voor veel overlast volgen. Ook is er hagel mogelijk volgens het weerbureau. Code geel is afgekondigd tot 23.00 uur vanavond.

Dinsdag ging het ook al flink los. Toen werd vooral de provincie Zuid-Holland getroffen door het noodweer.