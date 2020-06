Honderden schademeldingen na noodweer in Nederland

De regen- en onweersbuien van woensdag veroorzaakten op verschillende plekken in Nederland wateroverlast. Kelders liepen onder en straten stonden blank. Verzekeraar Interpolis ontving tot nu toe 655 meldingen van schade aan woningen en voertuigen.

In de meeste regio’s bleven het bij tientallen meldingen. In Zeeland en Limburg kwamen in korte tijd de meeste telefoontjes binnen. Zo’n 160 in totaal. In Limburg werden actiecentra ingericht om de meldkamer te ontlasten. Zo werd door de brandweer opgeroepen om alleen 112 te bellen bij acuut gevaar.

In de binnenstad van Vlissingen moesten zestien appartementen uit voorzorg worden ontruimd vanwege wateroverlast en stroomuitval. Een aantal mensen heeft op een ander adres moeten slapen, omdat er elektriciteitsschade was, aldus de Veiligheidsregio Zeeland. In korte tijd viel bijna 60 mm neerslag. Dit is net zo veel als er normaal in de maand juni valt.

Minder vaak regen

In april en mei konden we door het hogedrukgebied genieten van een zomerse lente, die droog en zonnig was. Halverwege juni is dit juist omgeslagen door het lage drukgebied. Er viel daardoor veel regen en het bleef warm.

Volgens Weer.nl zorgt het veranderende klimaat ervoor dat het steeds minder vaak zal regenen, maar dan wel heviger dan voorheen. Het klimaat zal steeds meer wegkrijgen van dat van Frankrijk. Na regen is er dit weekend ook weer zonneschijn en maken de wolkenvelden volgende week plaats voor zonnig zomerweer met temperaturen van maar liefst 25 tot 30 graden.