Verschillende plekken in Nederland hebben sinds woensdagmiddag te maken met hevig noodweer. Door het noodweer kwam een vrouw uit Zwolle om het leven. KNMI kondigde eerder al code geel aan voor de provincies in het zuidwesten, zuiden en oosten van het land. ‘s Avonds kwam daar ook nog het westen bij.

Op sommige plaatsen viel er net zoveel regen in een half uur als er normaal in een hele maand valt.

Overijssel

In Zwolle kwam woensdagavond een vrouw door het noodweer om het leven. Net op het moment dat zij, samen met haar man, langs een boom fietste, viel deze om. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het is nog onduidelijk of de boom is omgewaaid, of getroffen door de bliksem. RTV Oost schrijft dat op verschillende plaatsen in Zwolle bomen zijn omgewaaid en takken van bomen zijn afgebroken.

Limburg

Limburg heeft sinds woensdagavond ook last van schade en wateroverlast door de stortbuien. De brandweer krijgt verschillende meldingen van ondergelopen kelders en blank staande straten. De meeste meldingen komen uit het Heuvelland, laat de brandweer Zuid-Limburg weten op Twitter.

Op dit moment zeer zware #regenbal in #Leudal. Ook in de omgeving #Roermond en #Maasbracht is harde regenval waargenomen. Straten staan mogelijk blank. Buien trekken richting het #Westen. pic.twitter.com/E7niPfrvnq — Brandweerinfo Limburg-Noord (@BrandweerInfoLN) June 17, 2020

Noord-Brabant

Ook in Noord-Brabant gaat het woensdagavond los. Jos Visser uit Helmond maakt het uit eerste hand mee. “Er staat denk ik veertig centimeter water hier! Heel mijn kantoor en huis is ondergelopen.”

Het is niet de eerste keer dat Visser dit meemaakt: “Tien jaar geleden heb ik het ook meegemaakt, maar dat was lang niet zo heftig als nu. De brandweer kan nu ook niet komen, want die hebben het te druk.”

Niet alleen het huis van Visser is ondergelopen. Op Twitter gaan veel filmpjes rond van ondergelopen straten en tunnels in het Brabantse Helmond.

Zeeland

In Zeeland liepen er woningen, kelders en tunnels onder door het noodweer. In de binnenstad van Vlissingen liep een woongebouw vol water, waardoor zestien huizen ontruimd moesten worden en de stroom werd afgesloten.

Door heel Zeeland kwamen er in korte tijd ruim vijftig meldingen binnen van ondergelopen kelders en kruipruimtes. De meeste meldingen kwamen van Walcheren.

Rachida Naimi stuurde deze video door. Zo kan het dus ook 😉 #codegeel #vlissingen pic.twitter.com/RUccYIfOPe — Simone Vogel (@simone_vogel) June 17, 2020

Zuid-Holland

Ook Zuid-Holland werd zwaar getroffen door de hevige regen. Op Twitter delen mensen hun ervaringen van het noodweer van woensdagavond.

Het meer voor de deur had ik al. De rivier ervoor nog niet…. En die eenden maar genieten 👍🏻😎 #onweer #wateroverlast pic.twitter.com/nRl04dTYzi — patrick (@patventura) June 17, 2020

Zo! Flinke klap boven #Gouda #onweer.

Graag ook nog een paar honderd liter regen. #droogte — Bram Talman (@multesimus) June 17, 2020

Beeld: Persbureau Meter/ SQ Vision/ Provicom